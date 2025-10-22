- رغم خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم للشباب أمام المغرب، إلا أن الأداء المميز للاعبين لفت الأنظار، مما دفع المدرب ليونيل سكالوني لتدوين أسماء عدة لاعبين للاستعانة بهم في المنتخب الأول استعداداً للمونديال المقبل. - برز في البطولة حارس تاليريس دي قرطبة، سانتينو باربي، الذي نال جائزة القفاز الذهبي، والظهير الأيمن لبوكا جونيورز، ديلان غوروسيتو، ولاعب الوسط ميلتون ديلغادو، الذين أظهروا إمكانيات واعدة. - جماهير المغرب تترقب قائمة المدرب وليد الركراكي لشهر نوفمبر، مع آمال بدمج المواهب الشابة التي تألقت في المونديال استعداداً لكأس العالم 2030.

رغم خسارته نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي أمام المنتخب المغربي (0-2)، نجح لاعبو المنتخب الأرجنتيني لأقل من 20 عاماً في لفت الأنظار إليهم طوال البطولة، بفضل الأداء القوي والمسار المميز الذي قادهم إلى المباراة الختامية، ودفع هذا التألق مدرب المنتخب الأول، ليونيل سكالوني (47 عاماً)، إلى تدوين أسماء عدة لاعبين في مفكرته، تمهيداً للاستعانة بهم لتدعيم صفوف "الألبيسيليستي" بعناصر شابة، خاصة في المراكز التي تبحث فيها الأرجنتين عن دماء جديدة استعداداً للمونديال المقبل.

وحسب صحيفة تي واي سي سبورت الأرجنتينية، أمس الثلاثاء، كان حارس تاليريس دي قرطبة، سانتينو باربي (20 عاماً)، أحد أبرز اكتشافات البطولة، بدليل أنه نال جائزة القفاز الذهبي التي تمنح لأفضل حارس، بفضل ردة فعله السريعة وثباته تحت الضغط. واعتُبر أداء باربي دليلاً على نضوجٍ مبكر يجعله مرشحاً للانضمام قريباً إلى معسكر المنتخب الأول.

وفي خط الدفاع، خطف الأنظار الظهير الأيمن لبوكا جونيورز، ديلان غوروسيتو (19 عاماً)، بعد أن قدّم مستويات قوية في الجانبَين الدفاعي والهجومي، مؤكداً أنه قد يكون حلاً محلياً مستقبلياً لمركزٍ تعانيه الأرجنتين، في ظلّ محدودية الخيارات بين ناهويـل مولينا وغونزالو مونتييل.

أما المفاجأة الأكبر بحسب الصحيفة ذاتها فكانت في وسط الميدان، إذ برز لاعب بوكا جونيورز، ميلتون ديلغادو (20 عاماً)، الذي قدم مستويات قوية بفضل توازنه الدفاعي وقدرته على تدوير الكرة بذكاء. وقد تُوّج مجهوده بالحصول على الكرة البرونزية لثالث أفضل لاعبٍ في البطولة، الأمر الذي جعله على رادار الجهاز الفني لسكالوني الذي يبحث عن بديلٍ استراتيجي.

وفي الخط الأمامي، برز لاعب فيليز سارسفيلد، ماهر كاريزو (19 عاماً)، من خلال أدائه وأيضاً أهدافه الحاسمة طيلة البطولة، فرغم صعوبة إيجاد مكانة في الخط الأمامي، إلا أن تدوين اسمه قد يفتح له الباب مستقبلاً.

من جهتها، تترقّب جماهير بطل العالم للشباب، المنتخب المغربي، القائمة التي سيُعلن عنها مدرب "أسود الأطلس"، المغربي وليد الركراكي، الخاصة بنافذة الفيفا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسط آمالٍ بأن يمنح الفرصة لعددٍ من اللاعبين الذين تألقوا خلال المونديال، تمهيداً لدمجهم تدريجياً في صفوف المنتخب الأول، إذ يعتبر الدفع بهذه المواهب الشابة خطوةً أولى في مسار تشبيب المنتخب المغربي، والشروع في التحضير لكأس العالم 2030، التي سيستضيفها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.