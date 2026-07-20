سكالوني يجهش بالبكاء بعد الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي المونديال

- ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، عبّر عن تأثره العميق بعد خسارة نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، ملمحًا إلى إمكانية مغادرته منصبه قريبًا، مشيرًا إلى التزامه بعقده الحالي قبل اتخاذ قرار نهائي. - في المؤتمر الصحفي، أكد سكالوني على أهمية التفكير وإعادة ضبط الأمور لبناء فريق قوي مجددًا، مشددًا على صعوبة تكرار تشكيل مجموعة مميزة مثل الحالية، مما يعكس عمق تأثره. - اختتم سكالوني حديثه بالبكاء، معبرًا عن امتنانه للفرصة التي أتيحت له، وسط تصفيق الحاضرين، مما يعكس حجم الضغط والتحديات التي يواجهها كمدرب.

خرج مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني (48 سنة)، عن النص خلال المؤتمر الصحافي، بعد نهاية المباراة النهائية بالخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف نظيف، وبدا في غاية التأثر بعد فقدان فرصة التتويج بلقب المونديال للمرة الثانية في مسيرته التدريبية.

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وتحدث مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني (48 سنة)، في المؤتمر الصحافي الخاص بنهائي مونديال 2026، ووجه رسالة مؤثرة بعد النهاية القاسية بالخسارة وربما أشار إلى إمكانية مغادرته منصبه قريباً: "في الحقيقة، لم أتحدث مع ليو. وبالنسبة لي، سأتحدث مع رئيس الاتحاد. لدي فكرة تقريبية عما أريد فعله؛ سألتزم بمدة عقدي الحالي، وبعد ذلك سأرى. في الواقع، أشعر أيضاً بالحاجة إلى، لا أعرف ماذا أقول، لا أدري، ربما إلى التفكير، لأنني لا أعلم إن كنت سأتمكن من تحقيق شيء بهذا الحجم مجدداً، وربما حسناً يجب مناقشة الأمر. أنا ممتن للرئيس على منحي هذه الفرصة لأكون في هذا المكان، هذا المكان الذي يمثل حلم الجميع".

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وتابع سكالوني حديثه قائلاً: "حاولنا حتى اللحظة الأخيرة تقديم أقصى ما لدينا، كجهاز فني ولاعبين. وأعتقد أنه من الإنصاف أن آخذ هذا الوقت للتفكير بالأمر. هذا المكان رائع، رائع حقاً. إنه مكان تحلم به. لم أكن أظن في حياتي أنني... دعني أرى إن كنت سأتوقف عن البكاء، لأنني لا أستطيع السيطرة على نفسي. لم أظن أبداً في حياتي، ولم يظن أي من زملائي في الجهاز الفني".

وختم سكالوني حديثه قائلاً: "الحضور في هذا المكان شيء مُميز، من أجل الاستمرار في التقدم، يحتاج المرء إلى الكثير من الأشياء. وقبل كل شيء، يحتاج إلى إعادة ضبط الأمور من جديد، والبدء مجدداً في بناء وتشكيل مجموعة قوية مثل هذه المجموعة، والتي سيكون من الصعب جداً، من الصعب جداً تشكيل مثلها مجدداً. وهذا الأمر يؤلمني. يؤلمني في أعماق روحي. أنا آسف"، ثم توقف مدرب الأرجنتين عن الكلام وأجهش بالبكاء متأثراً برسالته الأخيرة، ثم خرج من قاعة المؤتمر ورفض متابعة الحديث بشكل طبيعي، وسط تصفيق جميع الحاضرين خلال خروجه.