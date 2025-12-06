سكالوني بعد القرعة: الجزائر منتخب كبير ويجب الحذر من الأردن

- أكد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، على أهمية التعامل بجدية مع جميع مباريات كأس العالم 2026، مشيدًا بمنتخبي الجزائر والأردن، وموضحًا أن لا منافس سهل في البطولة. - أشار سكالوني إلى تقديره لمدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، واعتبر الجزائر فريقًا كبيرًا يمتلك لاعبين جيدين ومركز تدريب ناجح، مما يعكس احترامه لقدراتهم. - حذر سكالوني من الاستهانة بالأردن، مشددًا على أن تأهلهم لكأس العالم يعكس إمكاناتهم، وأكد على ضرورة احترام جميع المنافسين في المجموعة.

أدلى المدير الفني لمنتخب الأرجنتين حامل لقب مونديال قطر 2022، ليونيل سكالوني (47 عاماً)، بتصريحات لافتة، عقب قرعة كأس العالم 2026، حول طبيعة المجموعة، التي وقع فيها بطل العالم، مؤكداً ضرورة خوض جميع المباريات بجدية قصوى، وشدّد بشكل خاص على أن الجزائر منتخب كبير، وأنه يجب الحذر من الأردن.

وعلى الرغم من التوقعات الإعلامية بأن المجموعة تبدو مقبولة للأرجنتين، فضّل سكالوني الابتعاد عن هذه التكهنات، ووجه إشادة خاصة للجزائر والأردن، وهي الكلمات، التي نقلتها صحيفة كلارين الأرجنتينية، مساء الجمعة، إذ قال: "لا يوجد منافس سهل؛ علينا أن نلعب كل مباراة بجدية، ولا نعتبر أي شيء مضموناً على الإطلاق".

ولدى حديثه عن الجزائر، أشار سكالوني إلى علاقة شخصية وتقدير مهني لمدرب "الخُضر" الحالي، بعد نجاحه في تطوير تشكيلته، قائلاً: "أعرف مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش. لقد دربني في لاتسيو وهو مدرب ممتاز. إنهم فريق كبير يضم لاعبين جيدين، ولديهم مركز تدريب ناجح". وهذه الإشادة المباشرة تؤكد أن مدرب الأرجنتين يتعامل مع المنتخب الجزائري بوصفه منافساً قاريّاً له ثقله وتاريخه.

وفي ما يخص المنتخب الأردني، الذي قد يكون الأقل شهرة على الساحة العالمية عند بعض المراقبين، فقد حذر سكالوني من الاستهانة به، وتبنى نهجاً يقوم على الاحترام الكامل لتأهل "النشامى"، مضيفاً: "الأردن هو الأقل شهرة، لكننا لا نعتبر أي شيء مضموناً. لقد تأهلوا لكأس العالم لسبب وجيه". بهذه الكلمات، أكد المدير الفني للأرجنتين أن وصول أي منتخب إلى نهائيات كأس العالم يعني أنه يمتلك الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق المفاجأة.

وبذلك، رسم سكالوني خريطة طريق واضحة لفريقه، تبدأ باحترام شديد لمنتخب الجزائر وقدراته الفنية تحت قيادة مدرب مخضرم، وتنتهي بحذر بالغ من مفاجآت الأردن، الذي لم يصل إلى هذه المرحلة من باب المصادفة، فيما سيكون منتخب النمسا هو المنافس الأوروبي الوحيد في هذه المجموعة.