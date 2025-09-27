- شهدت الجولة السادسة من "البريمييرليغ" سقوطاً مفاجئاً للكبار، حيث خسر ليفربول أمام كريستال بالاس وتشلسي أمام برايتون، مما سمح لمانشستر سيتي بتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى خمس نقاط فقط. - قاد إسماعيلا سار وإيدي نكيتياه كريستال بالاس للفوز على ليفربول، بينما استغل برايتون طرد مدافع تشلسي ليسجل ثلاثية، محققاً انتصاراً عريضاً في "ستامفورد بريدج". - استعاد مانشستر سيتي توازنه بفوز كاسح على بيرنلي، بينما واصل بورنموث مفاجآته بثبات في المراكز الأولى، مما يعكس صراعاً مبكراً على لقب الدوري.

شهدت الجولة السادسة من "البريمييرليغ" سقوطاً مفاجئاً للكبار، إذ خسر ليفربول أمام كريستال بالاس في ملعب سيلهورست بارك، بينما تلقى تشلسي هزيمة قاسية على أرضه أمام برايتون في ستامفورد بريدج. واستغل مانشستر سيتي هذه النتائج ليعود بقوة إلى سباق الصدارة، ليقلّص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى خمس نقاط فقط.

وفي أجواء مثيرة أمام آلاف المشجعين في ملعب سيلهورست بارك، قاد الثنائي إسماعيلا سار وإيدي نكيتياه كريستال بالاس لتحقيق فوز ثمين على ليفربول. افتتح سار التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة، قبل أن يصمد الفريق حتى الدقيقة الـ86، حين أدرك الإيطالي فيديريكو كييزا التعادل لصالح "الريدز" وأعاد الأمل لجماهيره بـ"ريمونتادا" جديدة في اللحظات الحاسمة، لكن السيناريو انقلب في الثواني الأخيرة، بعدما خطف أصحاب الأرض هدف الفوز القاتل. ورغم مشاركة النجم المصري محمد صلاح، فإن حضوره لم يكن مؤثراً كما كان متوقعاً أمام وصيف ترتيب "البريمييرليغ".

وأعلن تشلسي رغبته في حسم المواجهة مبكراً عندما استضاف برايتون المتراجع في جدول الترتيب، بعدما افتتح الأرجنتيني إنزو فرنانديز التسجيل في الدقيقة الـ24. لكن المباراة انقلبت رأساً على عقب في الدقيقة الـ53، إثر طرد مدافع "البلوز" تريفوه تشالوباه، ليستغل برايتون النقص العددي ويسجل ثلاثية متتالية عبر داني ويلبيك وماكسيم دي كويبر، قبل أن يضيف ويلبيك هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، ليخرج الفريق الضيف بانتصار عريض من "ستامفورد بريدج".

واستعاد مانشستر سيتي توازنه سريعاً بعد بدايته المتعثرة، وحقق فوزاً كاسحاً على ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة. وجاء الهدف الأول بالنيران الصديقة عبر المدافع الفرنسي ماكسيم إيستيف، قبل أن يدرك بيرنلي التعادل في الدقيقة الـ38. لكن الشوط الثاني حمل ملامح مختلفة تماماً، إذ أمطر السيتي شباك منافسه بأربعة أهداف متتالية، سجلها ماثيو نونيز والمدافع إيستيف عن طريق الخطأ مرة أخرى، ثم اختتم إرلينغ هالاند المهرجان بهدفين رسّخا التفوق الكاسح لأصحاب الأرض، وسمحا لفريقه باحتلال المرتبة الرابعة مؤقتاً.

وعرفت الجولة مواجهة مثيرة بين ليدز يونايتد وضيفه بورنموث، انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما. سجل جوي رودون وسين لونغستاف هدفي أصحاب الأرض، فيما تكفل أنطوان سيمينيو وجونيور كروستيان بإحراز هدفي "التشيريز". وبهذا التعادل، واصل بورنموث حضوره المميز في مقدمة جدول الترتيب محتفظاً بالمركز الثالث ومتقدماً على بعض الأندية الكبرى.

وهكذا حملت الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز الكثير من الإثارة والتقلبات، فخسارة ليفربول وتشلسي قلبت موازين الصدارة، فيما استعاد مانشستر سيتي ثقته بانتصار عريض أعاده إلى قلب المنافسة، في وقت واصل فيه بورنموث مفاجآته بثبات في المراكز الأولى، لتتضح ملامح صراع مبكر على لقب "البريمييرليغ"، عنوانه المفاجآت وسقوط الكبار.