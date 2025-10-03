- تألق الحارس التركي بيرك أوزير في الدوري الأوروبي بتصديه لثلاث ركلات جزاء متتالية، ليقود فريق ليل الفرنسي للفوز على روما الإيطالي بهدف نظيف، في مباراة شهدت لحظات درامية بفضل تقنية الفيديو. - في بقية مباريات الدوري الأوروبي، حقق ميتييلاند الدنماركي فوزًا مثيرًا على نوتنغهام فورست، بينما تصدر أستون فيلا الإنجليزي بفوزه على فاينورد، وحقق بورتو البرتغالي انتصارًا قاتلًا على النجم الأحمر. - في دوري المؤتمر الأوروبي، افتتح كريستال بالاس الإنجليزي مشواره بفوز على دينامو كييف، بينما حقق شاختار الأوكراني فوزًا مثيرًا على أبردين الاسكتلندي، ليكتمل مشهد الإثارة الأوروبية.

شهدت مباريات الجولة الثانية، من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي والجولة الافتتاحية لدوري المؤتمر الأوروبي التي أقيمت مساء الخميس، العديد من الأحداث المثيرة والنتائج اللافتة، في ليلة كروية ارتبطت باسم الحارس التركي بيرك أوزير (25 عاماً)، الذي خطف الأضواء بتصديه لثلاث ركلات جزاء متتالية، ليقود فريق ليل الفرنسي لانتصار مثير خارج ملعبه على روما الإيطالي بنتيجة هدف وحيد.

وكان بيرك أوزير رجل الأمسية بلا منازع في مباريات الدوري الأوروبي، بعدما قاد فريقه ليل للفوز على روما في ملعب الأولمبيكو. ففي الدقيقة 80 ارتكب الجزائري عيسى ماندي خطأ داخل منطقة الجزاء، لتبدأ لحظة تاريخية، إذ تصدى الحارس التركي لركلة الأوكراني أرتيم دوفبيك، لكن الحكم أمر بإعادتها بسبب دخول زميله البلجيكي توماس مونييه إلى المنطقة. وفي المحاولة الثانية نجح أوزير مجدداً في التصدي لركلة دوفبيك، غير أنّ الحكم أعاد التنفيذ مرة أخرى بسبب تقدمه قبل الركلة، وبعدها حسم الموقف نهائياً، بالتصدي لركلة الأرجنتيني ماتياس سولي، ليحافظ على تقدم فريقه حتى النهاية.

🤯🧤 ليلة استثنائية للحارس التركي أوزير!



وفي بقية نتائج الدوري الأوروبي، واصل ميتييلاند الدنماركي مفاجآته بفوز مثير على نوتنغهام فورست الإنكليزي (3-2)، ليتصدر مرحلة الدوري رفقة أستون فيلا الإنكليزي الذي تغلب بدوره على فاينورد روتردام الهولندي بنتيجة (2-0)، كما عاد سبورتينغ براغا البرتغالي بفوز ثمين من ملعب سلتيك الاسكتلندي (2-0)، وتفوق أولمبيك ليون الفرنسي على سالزبورغ النمساوي بنفس النتيجة، بينما حسم بورتو البرتغالي مواجهة النجم الأحمر بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة (2-1) من عمر المواجهة، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية منذ انطلاق الموسم.

وتواصلت الإثارة بفوز مهم لنادي فنربخشة التركي على نيس الفرنسي (2-1)، في حين عاد ريال بيتيس الإسباني بفوز مهم على لودوغورتس البلغاري (2-0)، وحقق سيلتا فيغو الإسباني انتصاراً لافتاً على باوك اليوناني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، كما تغلب بازل السويسري على شتوتغارت الألماني بثنائية نظيفة، بينما فاز فيرنسفاروش المجري على جينك البلجيكي (1-0)، واكتفى بولونيا الإيطالي بالتعادل مع فرايبورغ الألماني بنتيجة (1-1).

وفي أبرز نتائج مباريات مرحلة الدوري لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، فقد افتتح كريستال بالاس الإنكليزي مشواره القاري بانتصار مهم على دينامو كييف الأوكراني (2-0). وفاز فيورنتينا الإيطالي على سيغما أولوموتس التشيكي بنفس النتيجة، وحقق شاختار الأوكراني فوزاً مثيراً على أبردين الاسكتلندي (3-2)، فيما عاد ستراسبورغ الفرنسي بانتصار ثمين من أرض سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (2-1)، ليكتمل مشهد ليلة أوروبية حافلة بالإثارة والدراما.