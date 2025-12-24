سقوط قاتل من 70 متراً ينهي حياة لاعب ألماني سابق

سقط المدافع الألماني السابق سيباستيان هيرتنر من ارتفاع يُقدّر بحوالى 70 متراً، لتنتهي حياته بشكل مأساوي خلال إجازته في مونتينيغرو، بعدما وقع الحادث في منتجع التزلج سافين كوك نتيجة عطل فني في المصعد الكهربائي (التلفريك)، إذ اصطدمت عربتان إحداهما بالأخرى، ما أدى إلى سقوطه القاتل.

وأصابت الصدمة الوسط الرياضي الألماني فور إعلان خبر سقوط هيرتنر القاتل من 70 متراً، وفقاً لوصف فوت ميركاتو الفرنسي، الأربعاء. وعاشت زوجته الصدمة معه على متن التلفريك، وظلت معلقة في الهواء على ارتفاع عدة أمتار، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها، لتنقلها إلى المستشفى مصابة بكسر في الساق ورضوض في الرأس، بينما تم إجلاء ثلاثة سياح آخرين كانوا عالقين لساعات عدة.

وبدأ هيرتنر مسيرته الاحترافية في عام 2009 مع الفريق الرديف لنادي شتوتغارت، قبل أن ينتقل إلى شالكه 04 ومن ثم إلى 1860 ميونخ في 2013، حيث لعب في الدرجة الثانية الألمانية. وواصل مسيرته لاحقاً في أندية الدرجات الأدنى، محافظاً على مكانته لاعباً ملتزماً وموهوباً.

وشهد الوسط الرياضي الألماني في الأيام الأخيرة تكريم هيرتنر، إذ أشاد نادي شتوتغارت بمساهماته خلال 65 مباراة لعبها مع الفريق الرديف في الدرجة الثالثة، بينما وصفه يان فيليب روز، من نادي تيوتوني 05، آخر فريق لعب له بين 2022 و2024، بأنه "صديق ونموذج يحتذى به"، وعبّر عن حزن النادي العميق لفقدانه المفاجئ.

وأثار سقوط هيرتنر القاتل من 70 متراً نقاشات حول سلامة أجهزة التلفريك في مناطق التزلج وأهمية تعزيز الإجراءات الوقائية، خاصة خلال موسم عطلات الشتاء المزدحم بالسياح. وأكدت السلطات فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث الفني الذي أدى إلى هذه المأساة.

وترك هيرتنر إرثاً رياضياً محترماً ومسيرة مليئة بالالتزام والانضباط داخل الملعب وخارجه. ولم ينه سقوطه القاتل من 70 متراً حياته فقط، بل أثار أيضاً صدمة عميقة في الوسط الرياضي الألماني وأعاد التركيز على مخاطر السلامة في النشاطات الجبلية.