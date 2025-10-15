يرى مدرب نادي شباب قسنطينة البوسني روسمير سفيكو (53 عاماً) أن تأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026 يُعد إنجازاً كبيراً يليق بتاريخ كرة القدم في البلاد، مشيداً بالعمل الذي قام به مواطنه فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) في فترة قصيرة. وأكد سفيكو أن هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل منظم وجهود جماعية جمعت بين الانضباط التكتيكي والروح القتالية المعروفة عن "الخُضر"، معتبراً أن الجزائر أمست تملك مشروعاً كروياً حقيقياً، يجعلها في مصاف المنتخبات الكبرى بالقارة الأفريقية.

وفي حوارٍ خصّ به "العربي الجديد"، تحدث روسمير سفيكو كذلك عن إعجابه الكبير بمواطنه بيتكوفيتش، واصفاً إياه بأحد أفضل المدربين في تاريخ البوسنة والهرسك، ومشيراً إلى أنه نموذج يُحتذى في القيادة والانضباط والرؤية الفنية. كما تطرق إلى الحديث عن التطور اللافت في الكرة الجزائرية، والدروس التي يمكن للمدربين الشباب الاستفادة منها، قبل أن يختم الحوار بتوقعاته المتفائلة حول مشاركة "الخُضر" المقبلة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، مؤكداً ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج مميزة وبلوغ الأدوار المتقدمة في البطولة.

● بدايةً.. كيف استقبلت خبر تأهل منتخب الجزائر إلى كأس العالم 2026 بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش؟

- بصراحة، شعرت بسعادة وفخر كبيرين، أنا أنحدر من المدينة نفسها التي جاء منها بيتكوفيتش، سراييفو، ونشأت في البلد ذاته، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، لذلك كان إحساسي بالإنجاز مضاعفاً. إنه إنجاز مذهل أن يقود منتخباً كبيراً مثل الجزائر نحو كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لقد اتصلت به شخصياً وهنأته على هذا النجاح، لأنه يستحق كل التقدير هو وطاقمه الفني واللاعبون، الذين أظهروا روحاً جماعية وانضباطاً كبيراً.

● كيف تقيّم تجربة فلاديمير بيتكوفيتش بشكل عام؟

- أعتبره أحد أفضل المدربين في تاريخ البوسنة والهرسك دون شك، لقد حقق نتائج مذهلة في كل محطة من مسيرته، سواء مع الأندية أو المنتخبات، يكفي ما فعله مع المنتخب السويسري ليصبح من أكثر المدربين احتراماً في أوروبا، إنه مدرب ذكي وهادئ، يمتلك فلسفة عصرية في كرة القدم، ويعرف كيف يطوّع الإمكانات المتاحة، ليصنع منها فريقاً متماسكاً ومؤمناً بقدراته.

● بحكم أنك تعرف خلفيته.. ما الذي يميّز بيتكوفيتش عن غيره من المدربين؟

- أعتقد أن سرّه في مزيج من الانضباط الأوروبي والفكر الإنساني العميق، هو شخص متوازن جداً، لا يرفع صوته كثيراً، لكنه يفرض احترامه من خلال العمل والنتائج، كما أنه قريب من اللاعبين، يفهم نفسياتهم، ويمنحهم حرية محسوبة داخل منظومته، بيتكوفيتش لا يبحث عن الأضواء، بل عن التطور الدائم للفريق، وهذه صفة نادرة اليوم.

● كيف ترى مستوى كرة القدم الجزائرية اليوم؟

- كرة القدم الجزائرية اليوم في وضع رائع، فاتحاد الكرة المحلي قام بعمل منهجي ورؤية واضحة، وهذه الثمار تظهر الآن، الجزائر تملك لاعبين في أكبر الدوريات الأوروبية، وفي الوقت نفسه تحافظ على الشغف المحلي باللعبة، هذا المزيج من الحماس والانضباط والخبرة الدولية يصنع منتخباً قوياً ومؤثراً في أفريقيا والعالم.

● ما رسالة سفيكو للمدربين الشباب في الجزائر والمنطقة؟

- أن يتعلموا من تجربة بيتكوفيتش، فهو نموذج في الالتزام والتفكير البعيد المدى. النجاح لا يأتي بالصدفة، بل من خلال العمل اليومي، احترام التفاصيل، والتحلي بالصبر. كرة القدم الحديثة تحتاج مدربين مثقفين ومتواضعين في الوقت ذاته، وفلاديمير بيتكوفيتش يجمع بين الصفتين.

● أخيراً.. ما توقعاتك لمنتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا المقبلة؟

- لديّ ثقة كبيرة بأنه سيحقق نتيجة ممتازة.. المنتخب الجزائري يملك جيلاً قوياً، وخبرة مدرب كبير يعرف كيف يتعامل مع الضغط، إذا حافظوا على الروح نفسها، التي ظهروا بها في التصفيات، فأعتقد أن الجزائر ستكون من بين المرشحين الجادين للذهاب بعيداً في البطولة.