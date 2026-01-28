سفيتولينا صانعة الإنجازات في أستراليا.. أحلام أول لقب غراند سلام

- تألقت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في بطولة أستراليا المفتوحة 2026، بإقصائها المصنفة الثالثة عالميًا كوكو غوف في ربع النهائي، لتواجه البيلاروسية آرينا سابالينكا في نصف النهائي. - بدأت سفيتولينا مسيرتها الاحترافية في 2008، وحققت 519 فوزًا و19 لقبًا، وتسعى لتحقيق أول لقب غراند سلام، بعد وصولها لنصف النهائي في أستراليا المفتوحة. - شاركت سفيتولينا في منافسات الغراند سلام والبطولات الدولية، وحققت ميدالية برونزية في أولمبياد 2021، وتُعتبر من أبرز نجمات التنس الأوكراني.

فرضت لاعبة التنس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (31 سنة)، نفسها بقوة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس نسخة عام 2026، بعدما أقصت واحدة من المرشحات للقب، الأميركية كوكو غوف، وواصلت حلمها بالوصول إلى الدور نصف النهائي من أولى بطولات الغراند سلام.

وفاجأت سفيتولينا، المصنفة الـ12 عالمياً، منافستها الأميركية كوكو غوف، المصنفة الثالثة عالمياً، وأخرجتها من الدور ربع النهائي في البطولة الأسترالية بتفوقها في مجموعتين نظيفتين (6-1) و(6-2)، في أقل من ساعة، وتحديداً لحوالي 59 دقيقة. وستخوض سفيتولينا مواجهة صعبة في الدور نصف النهائي أمام النجمة البيلاروسية آرينا سابالينكا، إحدى أقوى المرشحات المنافسة على اللقب أولى بطولات الغراند سلام.

وأمست سفيتولينا لاعبة تنس محترفة في عام 2008، ويبلغ طولها حوالي 1.74 متر، وتلعب باليد اليُمنى، وحصدت أرباحاً مالية قدرها 26 مليون دولار أميركي حتى الآن، وحققت خلال مسيرتها 519 فوزاً مقابل 272 خسارة، وحصدت خلال مسيرتها 19 لقباً حتى الآن، وهي تسعى لتحقيق أول لقب لها في بطولة غراند سلام عندما تخوض مواجهة الدور نصف النهائي من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وفي منافسات الغراند سلام فئة الفردي، وصلت سفيتولينا إلى الدور نصف النهائي في نسخة أستراليا المفتوحة عام 2026، وخرجت من الدور ربع النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة في سنوات 2015 و2017 و2020 و2023، فيما خرجت من الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون 2019 و2023، ومن الدور نصف النهائي في بطولة أميركا المفتوحة عام 2019، كما حصدت الميدالية البرونزية في منافسات الألعاب الأولمبية 2021.

وخاضت الأوكرانية منافسات الغراند سلام فئة الزوجي، وخرجت من الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس عامي 2014 و2016، وودعت بطولة فرنسا المفتوحة من الدور الثاني في عام 2014، وخرجت من الدور الثاني في بطولة ويمبلدون عام 2016، ومن الدور الثاني أيضاً في بطولة أميركا المفتوحة للتنس في عام 2014.

ونافست سفيتولينا في بطولة بي جي كاي، لكنها ودعت من الدور نصف النهائي في عام 2025، كما وصلت إلى المباراة النهائية لبطولة هوبمان في عام 2016، وهي تُمثل أوكرانيا في المنافسات الأولمبية منذ عام 2008، وتُعد من أبرز نجمات التنس في أوكرانيا حالياً. فهل تصنع الأوكرانية التاريخ في بطولة أستراليا وتصل إلى المباراة النهائية لأول مرة في مسيرتها الرياضية وتُحقق مفاجأة كبيرة ثانية في البطولة بعد إخراج كوكو غوف؟