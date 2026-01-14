سفيان بوفال ينتقل إلى لوهافر الفرنسي... نهاية صفقة الوداد

- أعلن نادي لوهافر الفرنسي عن التعاقد مع النجم المغربي سفيان بوفال حتى نهاية موسم 2025-2026، ليبدأ رحلة جديدة في الدوري الفرنسي بعد انتقاله من نادي أنجيه، مرتديًا القميص رقم 17. - بوفال، الذي صنع اسمه في نادي أنجيه، لعب لأندية مثل ساوثهامبتون وسلتا فيغو والريان، وشارك في 46 مباراة دولية مع منتخب المغرب، بما في ذلك مونديال 2022 حيث حقق إنجازًا تاريخيًا. - رغم ارتباط اسمه بنادي الوداد المغربي، من المتوقع أن يشارك بوفال لأول مرة مع لوهافر في الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي.

أعلن نادي لوهافر الفرنسي التعاقد رسمياً مع النجم المغربي سفيان بوفال (32 سنة)، قادماً من نادي أنجيه الفرنسي، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته الكروية في بطولة الدوري الفرنسي، لتنتهي فكرة الانتقال إلى نادي الوداد المغربي في ميركاتو الشتاء الحالي.

وأعلن نادي لوهافر الفرنسي صاحب المركز الـ13 في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن التعاقد مع لاعب خط الوسط الهجومي المغربي، سفيان بوفال (32 سنة)، حتى نهاية موسم 2025-2026، ورحّب لوهافر ببوفال ذاكراً في بيان: "نترقب بفارغ الصبر وصول لاعبنا الجديد الذي سيرتدي القميص رقم 17 مع الفريق في الموسم الحالي".

وصنع النجم المغربي اسمه في نادي أنجيه بداية مسيرته الاحترافية، ولعب لفريق ليل قبل انتقاله إلى خارج فرنسا، إذ ارتدى قميص مجموعة أندية أبرزها ساوثهامبتون الإنكليزي وسلتا فيغو الإسباني والريان القطري، كما وخاض بوفال 46 مباراة دولية مع منتخب المغرب، من بينها مشاركته في مونديال 2022 الذي حقق فيه منتخب بلاده إنجازًا عربيًا وأفريقيًا غير مسبوق بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت تقارير صحافية عربية ربطت اسم النجم المغربي بنادي الوداد المغربي في فترة سابقة، خصوصاً بعد فك ارتباطه بنادي سان جيلواز البلجيكي، مع العلم أن بوفال استُبعد من تشكيلة المدرب، وليد الركراكي، التي تخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي ستخوض مواجهة الدور نصف النهائي أمام منتخب نيجيريا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة. ومن المتوقع أن يُشارك بوفال لأول مرة مع نادي لوهافر الفرنسي يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ18 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي.