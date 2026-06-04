سعود عبد الحميد يواصل رحلته مع لانس.. من الإعارة إلى النجومية

- انضم سعود عبد الحميد إلى نادي لانس الفرنسي بعقد حتى 2029، ليصبح أول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الفرنسي، حيث أظهر براعته الهجومية وساهم في انتصارات الفريق. - لعب عبد الحميد دوراً محورياً في النصف الثاني من الموسم، حيث شارك في 14 مباراة من أصل 17، وأبهر الجميع بمستواه، مما ساعد لانس في التأهل لدوري أبطال أوروبا. - اختتم موسمه الأول بـ25 مباراة، وسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي، وحظي بتقدير كبير في غرفة ملابس لانس لروحه المرحة وأدائه المميز.

انضم السعودي سعود عبد الحميد (26 عاماً)، رسمياً إلى نادي لانس الفرنسي، اليوم الخميس، بعقد يمتد حتى عام 2029. وبعد تفعيل خيار الشراء، سيواصل عبد الحميد، مسيرته مع النادي الفرنسي بعد إعارته سابقاً من روما الإيطالي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الفرنسي، يعتبر عبد الحميد أول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الفرنسي، وخاض أول مباراة له في فرنسا على ملعب بوليرت ديليليس ضد ليون (0-1). ورغم منافسة روبن أغيلار الدائمة، أظهر براعته الهجومية ضد بريست في ثاني ظهور له فقط، حيث صنع هدفه الأول. وواصل تطوره في كرة القدم الفرنسية، ففي 10 مباريات خلال النصف الأول من الموسم، ساهم في انتصارات فريقه على ليل (3-0)، ومرسيليا (2-1)، ولوريان (3-0). وبدأ أساسياً في مباراة كأس فرنسا ضد فينييه أولنوي (3-1) في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وساهم لاعب روما السابق في هدفين من أهداف لانس الثلاثة (هدف وتمريرة حاسمة)، ليساعده في انطلاقة الفريق في الكأس.

ورسّخ سعود عبد الحميد مكانته كلاعب أساسي في النصف الثاني من الموسم مع لانس (شارك في 14 مباراة من أصل 17 ممكنة في النصف الثاني). وبعد اندماجه التام في المنظومة، استغل غياب أغيلار ليحجز مكاناً في التشكيلة الأساسية في يناير/كانون الثاني (3 مباريات أساسية)، ثم أبهر الجميع بمستواه (تمريرتان حاسمتان) في فوز لانس الساحق على باريس إف سي (0-5).

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وبفضل هذا، لعب 11 مباراة متتالية في الدوري الفرنسي (4 تمريرات حاسمة خلال تلك الفترة)، وسجّل الظهير هدفه الأول في الدوري الفرنسي ضد ميتز (3-0) بتسديدة قوية مباشرة. وحظي اللاعب، الذي ساهم في تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا، بتقدير كبير في غرفة ملابس لانس لروحه المرحة، واختتم موسمه الأول بـ25 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.