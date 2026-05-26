سعود عبد الحميد يقلب المعادلة.. تألقه مع لانس يفتح آفاقاً واسعة

- تألق سعود عبد الحميد مع لانس الفرنسي: ساهم في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا وفوزه بكأس فرنسا، محققاً أول لقب للاعب سعودي في الدوريات الأوروبية الكبرى. - نجاح فردي وجماعي: بعد تجربة غير موفقة مع روما، أصبح سعود ركيزة أساسية في خطط المدرب بيير سارج، مما قد يدفع لانس لتفعيل خيار شراء عقده. - آفاق مستقبلية واسعة: تألقه قد يجذب أندية أخرى، ويحفز روما لمنحه فرصة جديدة، بينما قد يفتح الدوري الفرنسي أبواباً لمواهب سعودية أخرى.

كتب المدافع سعود عبد الحميد (26 عاماً) التاريخ مع نادي لانس الفرنسي، إذ ساهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بحصوله على الوصافة، كما ساهم في تتويج فريقه بكأس فرنسا للمرة الأولى في مسيرة "الأحمر والأصفر"، وهو أول لقب للاعب سعودي في أحد الدوريات الأوروبية القوية.

وكان موسم اللاعب السعودي ناجحاً فردياً وجماعياً، ليطوي صفحة التجربة الفاشلة مع نادي روما الإيطالي، ويُغادر في الميركاتو الصيفي معاراً حتى نهاية الموسم، مع إمكانية شراء العقد من قبل لانس، الذي قد يفعل هذا الخيار قريباً، فقد تحول سعود عبد الحميد إلى ركن أساسي في إنجاح خطة المدرب بيير سارج، إذ يعتمد عليه باستمرار وقد طور لاعب الهلال سابقاً قدراته الهجومية مودعاً الفترة الصعبة التي عاشها مع النادي الإيطالي.

ومن شأن تألق سعود عبد الحميد في الموسم الحالي أن يفتح أمامه أفقاً واسعة، بما أن تميزه قد يُغري أندية أخرى على التعاقد، كما أنه قد يُحفز نادي روما على منحه فرصة جديدة، ولكن منطقياً فإن لانس هو الذي يتحكم في مستقبل اللاعب الاحترافي بما أنه يملك أولوية شراء العقد، ومنطقياً فإن الاستمرار في الدوري الفرنسي سيكون أنسب له، وقد أكدت مصادر إعلامية أن لانس قرر تفعيل بند شراء العقد، ولكن لم يتم الإعلان رسمياً عن ذلك، كما أن التألق في كأس العالم قد يفتح الباب أمام المدافع السعودي لخوض تجربة جديدة. وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن لانس يمكنه شراء عقد اللاعب مقابل مبلغ 3.5 ملايين يورو، ولكن روما ضمّن العقد بنداً يسمح له باستعادته.

بعيدا عن الملاعب عرش بيريز على رأس ريال مدريد مهدد بعد ترشح ريكيلمي رسمياً

كما أن التألق اللافت قد يحفز الفرق الفرنسية على البحث عن مواهب كرة القدم السعودية، والتعاقد معها ما سيُسهم في تطور قدرات المنتخب السعودي، الذي يُعاني معظم نجومه من المنافسة التي يجدونها في الدوري المحلي من قبل اللاعبين الأجانب، وبالتالي قد يكون الدوري الفرنسي بوابة أمامهم للتألق والسير على خطى اكتشاف الموسم الحالي، سعود عبد الحميد الذي صنع الفارق.