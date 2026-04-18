سعود عبد الحميد يضع بصمته ليلة "ريمونتادا" لانس في الدوري الفرنسي

- تألق النجم السعودي سعود عبد الحميد في قيادة نادي لانس لتحقيق "ريمونتادا" مثيرة ضد تولوز، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 61، مما أعطى دفعة قوية للفريق الذي فاز بنتيجة 3-2. - بفضل أداء عبد الحميد، وصل لانس إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة، مما وضع باريس سان جيرمان تحت ضغط كبير في المنافسة على الصدارة. - انضم سعود عبد الحميد إلى لانس في أغسطس 2025 على سبيل الإعارة، وسجل هدفه الأول في الدوري ضد ميتز في مارس 2026.

خطف النجم السعودي سعود عبد الحميد (26 عاماً) الأنظار إليه وبقوة بعدما ساهم في قيادة ناديه لانس نحو "ريمونتادا" مثيرة أمام فريق تولوز، الذي تجرع مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل نادي تولوز المواجهة بكل قوة بعدما نجح نجمه كريستيان كاسيريس في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة، قبل أن ينجح زميله سيني كومباس في تعزيز النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة الـ13، الأمر الذي شكّل ضغطاً كبيراً على رفاق سعود عبد الحميد الذين حاولوا العودة مرة أخرى إلى أجواء اللقاء.

وأطلق سعود عبد الحميد شرارة "ريمونتادا" ناديه لانس بعدما استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الـ61، عقب استغلال النجم السعودي كرة عرضية متقنة من زميله آلان ماكسيمان، الأمر الذي أعطى دفعة هائلة لرفاق المدافع، حيث نجح أدريان تومسون في إدراك التعادل في الدقيقة الـ76، قبل أن يخطف إسماعيل جانيو هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليكمل الفريق "ريمونتادا" مثيرة ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وساهم سعود عبد الحميد في قيادة ناديه نحو خطف النقاط الثلاث الثمينة، ليصل لانس إلى نقطته الـ62 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، وبفارق نقطة وحيدة عن المتربع على عرش المسابقة المحلية، باريس سان جيرمان، الذي أصبح تحت ضغط كبير للغاية في ما تبقى من المواجهات المقبلة في البطولة.

وكان سعود عبد الحميد قد انضمّ في الثالث من أغسطس/ آب 2025 إلى نادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدّة عامٍ واحدٍ مع خيار الشراء، ونجح في تسجيل هدفه الأول في الدوري خلال مباراة فاز لانس فيها على ميتز بنتيجة 3-0 في 8 مارس/ آذار.

