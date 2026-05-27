سعود عبد الحميد يحلُّ أزمة جواز السفر المسروق ويستعد للمونديال

- نجح سعود عبد الحميد، نجم منتخب السعودية، في حل أزمة جواز السفر المسروق قبل كأس العالم 2026، مما يضمن مشاركته في البطولة بعد دعم الاتحاد السعودي والسفارة السعودية في هولندا. - تعرض عبد الحميد لعملية سطو في أمستردام أثناء احتفاله بزفاف عائلي، مما أدى إلى سرقة جواز سفره وسيارته، لكن الاتحاد السعودي أكد دعمه الكامل له وتنسيق الجهود لإصدار الوثائق اللازمة. - أعلن عبد الحميد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن حل المشكلة واستعداده للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي، معبراً عن حماسه للمشاركة في كأس العالم.

حلَّ نجم منتخب السعودية لكرة القدم سعود عبد الحميد (26 سنة)، أزمة جواز السفر المسروق قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، لينجو من الغياب عن المونديال الذي سيُشارك فيه مع منتخب بلاده ويسعى للظهور بمستوى مُميز على أرض الملعب.

وواجه سعود عبد الحميد، الفائز بكأس فرنسا منذ أيام قليلة مع نادي لانس، موقفاً صعباً، وذلك إثر تعرضه لعملية سطو في أمستردام بهولندا، إذ سُرق جواز سفره، ما عرقل انضمامه إلى المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026. وأصدر الاتحاد السعودي بياناً يوم الاثنين الماضي أعرب فيه عن دعمه الكامل للظهير الأيمن، كما نقل موقع "أر.أم.سي" الفرنسي تفاصيل الحادثة، حيثُ كان سعود يحتفل بزفاف عائلي، وكانت سيارته وجواز سفره من بين المسروقات، بالتالي من المقرر أن ينضم المدافع إلى معسكر المنتخب السعودي في الأيام القادمة استعداداً لكأس العالم، وعليه تأجل وصوله.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم: "يُنسق الاتحاد السعودي لكرة القدم جهوده حالياً مع وزارة الرياضة لمتابعة التحقيق، كما يعمل مع سفارة المملكة العربية السعودية في هولندا لإصدار الوثائق اللازمة التي تسمح للاعب بالانضمام إلى المنتخب. ويُقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه الكامل لسعود عبد الحميد في هذه الظروف، ويتمنى له وصولاً آمناً إلى معسكر المنتخب الوطني".

وفعلاً لم يتأخر الاتحاد السعودي لكرة القدم في حل أزمة جواز السفر المسروق للنجم سعود عبد الحميد، إذ أعلن اللاعب، اليوم الأربعاء، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عن حل المشكلة، حيثُ تأمَّن له جواز سفر جديد بمساعدة من السفارة السعودية في هولندا بعد تواصلٍ مُكثف من الاتحاد السعودي لكرة القدم. وكتب عبد الحميد وهو في غاية الفرح: "من الآن وصاعداً، سنبدأ المهمة رسمياً، بإصرار أكبر من أجل بلدنا، هيا بنا إلى كأس العالم".