سعود عبد الحميد يتلقى عقوبة قاسية في الدوري الفرنسي

- تلقى سعود عبد الحميد، نجم منتخب السعودية ونادي لانس، عقوبة إيقاف لمباراتين من لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد طرده في مباراة ضد نيس، مما يضع الجهاز الفني في ورطة بسبب غيابه عن مواجهة نانت وباريس سان جيرمان. - غياب سعود عبد الحميد عن المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي يشكل تحدياً كبيراً لنادي لانس. - أصبح سعود عبد الحميد جزءاً أساسياً من تشكيلة لانس، مساهماً في احتلال الفريق المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 64 نقطة، خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ70 نقطة.

تلقى نجم منتخب السعودية ونادي لانس سعود عبد الحميد (26 عاماً)، عقوبة قاسية من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعدما تعرض للطرد في المواجهة التي لعبها ضد فريق نيس ضمن منافسات الجولة الماضية من المسابقة المحلية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الخميس، أن لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قررت إيقاف سعود عبد الحميد لمدة مواجهتين، ما يعني غياب نجم نادي لانس عن مواجهة نانت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات المسابقة المحلية، الأمر الذي يجعل الجهاز الفني في ورطة حقيقة بسبب القيمة الفنية للظهير الأيمن.

وتابعت أن سعود عبد الحميد سيحرم من المشاركة مع ناديه لانس في المواجهة المرتقبة ضد فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات قمة الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في اللقاء أمام نيس في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن سعود عبد الحميد أصبح أحد أعضاء التشكيلة الأساسية لنادي لانس في الموسم الجاري بعدما ساهم بجعل الفريق يحل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، برصيد 64 نقطة، خلف منافسه المباشر باريس سان جيرمان، الذي يتربع على عرش الصدارة برصيد 70 نقطة.