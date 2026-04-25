سعود عبد الحميد يترك بصمته في ريمونتادا لانس

- تألق المدافع السعودي سعود عبد الحميد في مباراة لانس ضد بريست، حيث ساهم في قلب النتيجة من (0-3) إلى تعادل (3-3) بتسجيله الهدف الثاني، مما يعكس قوّة شخصية الفريق في مواجهة التحديات. - عبد الحميد يواصل تألقه للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تسجيله وصناعته لأهداف حاسمة في مباريات الدوري والكأس، مما يؤكد نجاح انتقاله إلى الدوري الفرنسي بعد تجربة صعبة في إيطاليا. - رغم التعادل، تبقى فرص لانس في التتويج محدودة، حيث يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان، الذي يمكنه توسيع الفارق في حال فوزه المقبل.

ساهم المدافع السعودي، سعود عبد الحميد (26 عاماً)، في نجاح فريقه لانس في تفادي هزيمة كانت تبدو مؤكدة خلال مواجهة بريست، مساء الجمعة، في الأسبوع 32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وتأخر لانس بنتيجة (0ـ3) في الشوط الأول، ولكنه نجح في حصد التعادل (3ـ3)، مؤكداً قوّة شخصية لاعبيه بما أن الفريق كان قريباً من الانتصار في الوقت البديل وخطف نقاطاً تساعده في صراعه مع باريس سان جيرمان.

وكان سعود عبد الحميد بديلاً في بداية المباراة، ولكن بعد تأخر الفريق في النتيجة، دفع به المدرب من أجل محاولة قلب الطاولة وفعلاً كسب عبد الحميد التحدي، بما أنّه كان صاحب الهدف الثاني في اللقاء وتوفرت للمدافع السعودي فرصة تسجيل هدفٍ آخر في الوقت البديل، وأعاد الفريق سيناريو مباراته أمام تولوز في آخر مباريات الفريق في الدوري الأسبوع الماضي، عندما تأخر (0ـ2) قبل أن ينتصر بنتيجة (3ـ2) وسجل اللاعب السعودي هدفاً.

وللمباراة الثالثة توالياً في مختلف المسابقات، يترك سعود عبد الحميد بصمة في المباراة، ففي الأسبوع الماضي أحرز هدفاً في مرمى تولوز في منافسات الدوري، وبعدها بأيام قليلة صنع هدفين في مواجهة تولوز في الكأس، قبل أن يترك بصمته يوم الجمعة بصناعة هدف جديد. وأكد المدافع السعودي أن انتقاله إلى الدوري الفرنسي، كان قراراً موفقاً منه بعد التجربة الصعبة التي عاشها مع نادي روما الإيطالي خلال الموسم الماضي. ورغم الحصول على نقطة التعادل، فإنّ فرص لانس في التتويج بدأت تخلص نسبياً حيث يبتعد عن باريس سان جيرمان بفارق ثلاث نقاط الذي يمكنه أن يوسع الفارق إلى 6 نقاط في حال انتصاره على أنجيه يوم السبت.