سعود عبد الحميد في ورطة بعد سرقة جواز سفره

- تعرض سعود عبد الحميد، مدافع منتخب السعودية، لعملية سطو في أمستردام، حيث سُرق جواز سفره، مما عرقل انضمامه للمنتخب استعداداً لكأس العالم 2026. - الاتحاد السعودي لكرة القدم يدعم سعود عبد الحميد، ويعمل مع وزارة الرياضة وسفارة السعودية في هولندا لإصدار الوثائق اللازمة لانضمامه للمنتخب. - سعود عبد الحميد لاعب بارز في نادي لانس والمنتخب السعودي، حيث شارك في 31 مباراة مع لانس و50 مباراة دولية، وهو ضمن القائمة الأولية لكأس العالم 2026.

يواجه مدافع منتخب السعودية لكرة القدم، سعود عبد الحميد (26 عاماً) الفائز بكأس فرنسا منذ أيام قليلة مع نادي لانس، موقفاً صعباً وذلك بعد تعرضه إلى عملية سطو في أمستردام بهولندا. وسُرق جواز سفره، ما عرقل انضمامه إلى المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأصدر الاتحاد السعودي، بياناً أعرب فيه عن دعمه الكامل للظهير الأيمن، ونقل موقع أر.أم.سي الفرنسي، الاثنين، تفاصيل الحادثة، إذ كان سعود يحتفل بزفاف عائلي، وكانت سيارته وجواز سفره من بين المسروقات، وكان من المقرر أن ينضم المدافع إلى معسكر المنتخب السعودي في الأيام القادمة استعداداً لكأس العالم، ولذلك، تأجل وصوله.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم: "يُنسق الاتحاد السعودي لكرة القدم جهوده حالياً مع وزارة الرياضة لمتابعة التحقيق، كما يعمل مع سفارة المملكة العربية السعودية في هولندا لإصدار الوثائق اللازمة التي تسمح للاعب بالانضمام إلى المنتخب. ويُقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمه الكامل لسعود عبد الحميد في هذه الظروف، ويتمنى له وصولاً آمناً إلى معسكر المنتخب الوطني".

ويُعدّ سعود عبد الحميد لاعباً أساسياً في نادي لانس هذا الموسم، إذ شارك في 31 مباراة مع الفريق (سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8). وهو لاعب بارز في المنتخب السعودي، إذ خاض 50 مباراة دولية مع "الصقور الخضراء"، كما جرى إدراجه في القائمة الأولية المكونة من 30 لاعباً للمشاركة في الحدث العالمي، وسبق له المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر. وفي هذه النسخة من كأس العالم، يوجد المنتخب السعودي، بقيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.