- لم ينجح منتخب العراق في التأهل لكأس العالم 2026 بعد تعادله السلبي مع السعودية، مما أدى إلى مباراة فاصلة مع الإمارات لتحديد المتأهل للملحق العالمي، وكشف الإقصاء عن أزمة في الاستقرار الفني والأداء الجماعي. - أشار نجم الكرة العراقية السابق، سعد قيس، إلى أن الفشل لم يكن في مباراة السعودية فقط، بل في ضياع فرصة التأهل المباشر، محملاً الجميع المسؤولية ومؤكداً على أهمية مباراة إندونيسيا. - المدرب الحالي لم يتحمل اللوم الكبير بسبب ضيق الوقت، بينما غياب الوعي لدى بعض اللاعبين كان له تأثير سلبي، معتبراً أن إرث المدرب السابق كاساس أثر على الأداء.

لم ينجح منتخب العراق في عبور عقبة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إثر تعادله السلبي أمام السعودية، ليخسر فرصة الوصول إلى المونديال، في انتظار مباراة فاصلة أمام الإمارات، والتي ستحدد المتأهل إلى الملحق العالمي. وجاء الإقصاء ليكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها "أسود الرافدين"، بين غياب الاستقرار الفني وتراجع الأداء الجماعي، ما جعل المنتخب العراقي يبدو بعيداً عن طموحات جماهيره، التي كانت تأمل بعودته إلى الساحة العالمية.

وفي تعليقه على الإخفاق، قال نجم الكرة العراقية السابق، سعد قيس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء: "لم نخفق في لقاء السعودية، وإنما فشلنا منذ أن ضيّعنا فرصة التأهل المباشر، التي كانت أسهل بكثير من خوض الملحق. الجميع يتحمل مسؤولية هذا الفشل، وكان علينا أن نتعامل مع مباراة إندونيسيا بشكل أفضل، لأنها كانت مفتاح التأهل".

وأضاف قيس: "المدرب الحالي لا يتحمل اللوم الكبير، فقد تسلّم المهمة في وقت ضيق جداً، ولم تتح له فرصة كافية لتطبيق أفكاره. المشكلة الأعمق كانت في غياب الوعي لدى بعض اللاعبين بأهمية هذه المواجهة المصيرية، إذ لم يظهر أغلبهم بالمستوى المطلوب، لتكون النتيجة انعكاساً طبيعياً لإرث المدرب السابق كاساس، الذي فشل في إدارة مباريات كانت بمتناول اليد".

وكانت الجولة الأولى من منافسات الملحق الآسيوي قد شهدت فوز السعودية على إندونيسيا 3-2، في حين انتصر العراق على إندونيسيا بهدف من دون رد في الجولة الثانية. وتصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط.