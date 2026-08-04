- خلال كأس العالم 1998، لم يخضع لاعبو منتخب فرنسا لاختبارات المنشطات، بينما خضعت الفرق الأخرى لاختبارات كلاسيكية فرضها الفيفا، مما أثار جدلاً حول معاملة خاصة لفرنسا. - وزيرة الرياضة السابقة، ماري جورج بوفيه، أكدت أن اختبارات المنشطات توقفت على منتخب فرنسا قبل البطولة، وهو ما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات. - تصريحات الطبيب آلان غارنييه أشارت إلى تعليمات شفهية بعدم إزعاج المنتخب الفرنسي، مما يلمح إلى تدخل حكومي محتمل في القرار.

تمتّع لاعبو منتخب فرنسا خلال كأس العالم 1998، بمعاملة مختلفة عن بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، ولم يخضع رفاق زين الدين زيدان، لاختبارات تناول المنشطات قبل انطلاق البطولة، في وقت خضعت فيه المنتخبات الأخرى المشاركة لاختبارات كلاسيكية يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكدت وزيرة الرياضة السابقة في فرنسا، ماري جورج بوفيه، أمس الاثنين، في تصريحات نقلها موقع 20 دقيقة الفرنسي، أن فرقها أوقفت اختبارات المنشطات غير المعلنة على منتخب "الديوك" في الفترة التي سبقت كأس العالم 1998، وهي البطولة التي فازت فيها فرنسا بأول لقب عالمي لها. وقد جرى نقل تصريحات الوزيرة السابقة عبر مختلف وسائل الإعلام، باعتبار أنها تكشف أن منتخب فرنسا لم يخضع للإجراءات نفسها التي يجري تطبيقها على كل المشاركين.

وتعود تفاصيل القصة إلى تصريحات آلان غارنييه، الطبيب السابق الذي أرسلته وزارة الرياضة لإجراء الفحوصات على لاعبي المنتخب الفرنسي، حيث ذكر أنّ بوفيه أكدت له التعليمات التالية: "لا يجب عليّ إزعاج المنتخب الفرنسي بعد الآن حتى كأس العالم". وأضاف: "بمعنى آخر، لا مزيد من الفحوصات المفاجئة"، وهي تعليمات، بحسب قوله، كانت شفهية فقط، وهذا الأمر نفته الوزيرة في مناسبات سابقة عندما سُئلت عن الملف.

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وعلّقت الوزيرة السابقة هذه المرة، دون أن تتذكر تحديداً ما قالته للدكتور غارنييه: "إذا كان هذا ما يقوله الدكتور غارنييه، فلا بد أنه صحيح". وأضافت بوفيه، التي كانت في عام 1999 وراء أول قانون ينظم مكافحة المنشطات في فرنسا: "لم نقل ذلك بهذه الطريقة، لكنه يعني الشيء نفسه. لقد كانت نكسة (في مكافحة المنشطات). وبعد كأس العالم، استأنفنا مكافحة المنشطات". وقد ألمح غارنييه إلى أن قرار عدم إخضاع لاعبي منتخب فرنسا للفحوصات، قد يكون بطلب من الحكومة الفرنسية في تلك الفترة.