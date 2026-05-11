سر حركة فينيسيوس في الكلاسيكو: رسالة لجماهير برشلونة؟

- فينيسيوس جونيور، قائد ريال مدريد، واجه استفزازات جماهير برشلونة في الكلاسيكو برفع يديه، مشيراً إلى إنجازات فريقه في دوري الأبطال، مما أثار غضب الجماهير الكتالونية. - صحيفة ماركا أوضحت أن فينيسيوس استخدم هذه الإشارة لتذكير جماهير برشلونة بمعاناتهم في دوري الأبطال، حيث لم يحققوا اللقب منذ سنوات، مما يعكس وفاءه لعاداته في استفزاز المنافسين. - رغم استفزازاته، لم يتمكن فينيسيوس من تقديم أداء مميز في الشوط الأول بسبب الرقابة الدفاعية والضغوط الناتجة عن الانتقادات الحادة.

لم يتردد قائد نادي ريال مدريد الإسباني، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بالرد على استفزازات جماهير برشلونة، التي أطلقت صيحات الاستهجان ضد مهاجم الفريق الملكي، خلال مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت بينهما على ملعب كامب نو، مساء الأحد في الليغا وانتهت بفوز البلاوغرانا بهدفين نظيفين ليتوج بطلاً لليغا هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور عانى خلال الشوط الأول، من إطلاق جماهير نادي برشلونة الحاضرة في مدرجات ملعب كامب نو، صافرات الاستهجان ضد البرازيلي، الذي رفض السكوت كعادته، بعدما قام برفع يديه إلى الأعلى، الأمر الذي دفع مشجعي الفريق الكتالوني إلى صب جام غضبهم عليه.

وأوضحت أن فينيسيوس جونيور رفع يده إلى الأعلى، في إشارة إلى نيل نادي ريال مدريد 15 لقباً في دوري أبطال أوروبا، ليذكر جماهير برشلونة الحاضرة في مدرجات ملعب كامب نو، بالمعاناة التي يعيشها الفريق في المسابقة القارية، التي فشل في حسمها لصالحه منذ عدة سنوات، الأمر الذي يجعل البرازيلي وفياً للعادات التي سيطرت عليه من خلال استفزاز مشجعي الفرق المنافسة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن فينيسيوس جونيور رغم استفزازه لجماهير نادي برشلونة في ملعب كامب نو، لكنه لم يستطع تقديم ما لديه خلال الشوط الأول، بعدما استطاع دفاع الفريق الكتالوني فرض رقابة لصيقة على النجم البرازيلي الذي ما زال يعاني كثيراً من الضغط المسلط عليه، بسبب الانتقادات الحادة التي تعرض لها، عقب خروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب كبير للموسم الثاني على التوالي وللمرة الأولى منذ 16 عاماً.