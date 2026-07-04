سر تأهل مصر في المونديال بالترجيح: ريال مدريد ساعد "الفراعنة"

- استعان الجهاز الفني لمنتخب مصر بمقاطع فيديو لمباريات ريال مدريد لتحليل أداء الحارس الأسترالي ماثيو ريان قبل ركلات الترجيح في كأس العالم 2026، مما ساعد اللاعبين على تحديد نقاط ضعفه واستغلالها بنجاح. - رغم خبرة ماثيو ريان، فشل في التصدي لركلات الترجيح المصرية، حيث اختار اللاعبون التسديد في الزاوية البعيدة، بينما فاجأه محمد صلاح بالتسديد في وسط المرمى، مما أدى لتأهل مصر بعد التعادل (1-1) والفوز بركلات الترجيح (4-2). - يؤكد نجاح منتخب مصر أهمية التحضير الجيد من الجهاز الفني، الذي استعد لاحتمالية مشاركة ريان في ركلات الترجيح، مما ساهم في كسب التحدي.

استعان الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بمقاطع فيديو لإحدى مباريات ريال مدريد الإسباني من أجل حسن التعامل مع ركلات الترجيح أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026. ودفع مدرب منتخب أستراليا توني بوبوفيتش بحارس المرمى ماثيو ريان من أجل التصدي لركلات ترجيح منتخب مصر بفضل ما يملكه من خبرة كبيرة، غير أنه فشل في التصدي لكل ركلات الترجيح المصرية، ليتأهل "الفراعنة" بعد لقاء مثير انتهى بالتعادل (1ـ1) قبل أن يحسمه المصريون بركلات الترجيح (4ـ2).

🚨 عاجل:



قبل ركلات الجزاء !



يشاهد لاعبو المنتخب المصري مباراة ريال مدريد على جهاز الكمبيوتر المحمول قبل انطلاق ركلات الترجيح مباشرةً.



في هذه المباراة، كان حارس مرمى أستراليا، ماثيو رايان، هو الحارس الأساسي، والآن يدرس اللاعبون تحركاته! pic.twitter.com/kQxjkfGu6I — جنون الكالتشيو (@Azuri99) July 3, 2026

وقبل انطلاق تنفيذ ركلات الترجيح، تجمّع لاعبو منتخب مصر حول أحد أعضاء الجهاز الفني، الذي كان يُظهر مقاطع فيديو لطريقة تعامل الحارس ماثيو ريان مع ركلات الجزاء، منها إحدى ركلات الجزاء ضد ريال مدريد، ذلك أن الحارس الأسترالي خاض ثلاث تجارب في الدوري الإسباني مع ريال سوسييداد وفالنسيا وأخيراً ليفانتي، إضافة إلى التجارب الأخرى في بقية الدوريات الأوروبية القوية. وقد سجل الفرنسي كيليان مبابي في مرماه ركلة جزاء.

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وبفضل هذا الفيديو، عرف لاعبو منتخب مصر نقاط قوة الحارس الأسترالي، وطريقة تحرّكه في المرمى لصد ركلات الترجيح، واختار معظم اللاعبين التسديد في الزاوية البعيدة، وعندما حاول الحارس تغيير خطته للتصدي، فاجأه محمد صلاح بالتسديد في وسط المرمى، ليفشل رهان مدرب أستراليا على الحارس صاحب الخبرة الكبيرة. ويؤكد نجاح لاعبي مصر أهمية العمل الذي قام به الجهاز الفني المصري من أجل إعداد اللاعبين جيداً، فرغم أن ماثيو ريان لا يشارك أساسياً في كأس العالم، إلا أن الجهاز الفني استعد لإمكانية الدفع به في ركلات الترجيح وكسب التحدي.