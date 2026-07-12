سرّ تحوّل بيلينغهام إلى هدّاف مع إنكلترا في كأس العالم

فرض لاعب ريال مدريد، الإنكليزي جود بيلينغهام (23 عاماً) نفسه نجماً في لقاء منتخب بلاده أمام النرويج بعدما سجل ثنائية قادت منتخب "الأسود الثلاثة" إلى المربع الذهبي للمرة الرابعة في مسيرتهم المونديالية، كما أن لاعب الوسط الإنكليزي أهدى زميله هاري كين هدفاً في الشوط الأول، ولكن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل، وكان بيلينغهام حاضراً في أهم الفرص في المباراة، وأفضل لاعب في المباراة.

وبوصوله إلى الهدف السادس في كأس العالم 2026، فإن بيلينغهام ظهر في صورة مختلفة عن موسمه مع ريال مدريد الإسباني، بما أنه كان حاسماً في معظم المباريات، والفضل في ذلك يعود إلى تغيير تمركزه، حيث بات يلعب قريباً من قلب الهجوم، وبالتالي أصبح أقرب إلى مرمى المنافسين، بينما يلعب مع ريال مدريد في مركز متأخر نسبياً ويُساهم في الخروج بالكرة. هذا التعديل الذي قام به المدرب توماس توخيل جعل منتخب إنكلترا يستفيد من ثنائية تصنع الفارق، وهي بيلينغهام وكين، إذ سجلا 12 هدفاً في البطولة.

23 - Aged 23y 12d, Jude Bellingham is the second-youngest player to score 2+ goals in successive FIFA World Cup knockout stage games behind only Pelé in 1958 (17y 249d).



Talisman. pic.twitter.com/YBPN4RFhNJ — OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2026

ومن شأن هذه المشاركة، أن تُعطي مدرب ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فكرة عن المركز الذي يتناسب أكثر مع قدرات اللاعب الإنكليزي الذي كان مستواه مُخيباً مع النادي الملكي في الموسم الماضي، ولكن المشاركة في كأس العالم أعادت له الاعتبار بلا شك وأصبح لاعباً مؤثراً في نتائج منتخب بلاده ويقدم حلولاً هجومية مختلفة، كما أنه أصبح منافساً على الكرة الذهبية في حال قاد إنكلترا لحصد اللقب.

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وأظهر بيلينغهام خلال البطولة، أنه اكتسب النضج الأساسي الذي ساعده على أن يكون لاعباً مهماً في المجموعة من خلال حسن التعامل مع المواقف الصعبة، إضافة إلى أنه أظهر شخصية قوية في عديد المناسبات، وتحلى بصفة القائد في عديد المناسبات عبر توجيه رفاقه على الميدان بشكل متواصل، لتكون كأس العالم 2026، منعرجاً في مسيرته الاحترافية.