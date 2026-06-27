سرّ احتفال ديمبيلي أمام النرويج... ما علاقة كفارا؟

- احتفل عثمان ديمبيلي بتسجيل هاتريك تاريخي مع منتخب فرنسا ضد النرويج في كأس العالم 2026، مقلداً احتفال زميله في باريس سان جيرمان، خفيتشا كفاراتسخيليا، بإشارة "الجليد في عروقي" المستوحاة من لاعب السلة دي أنجيلو راسل. - تفاعل كفاراتسخيليا مع احتفال ديمبيلي عبر نشر صورة على إنستغرام، مع رموز تعبيرية تشير إلى الثلج والبرد، معبراً عن دعمه لزميله رغم غيابه عن البطولة. - ساهم ديمبيلي وكفاراتسخيليا في فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، مشكلين ثنائياً هجومياً قوياً تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

احتفل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بطريقة سرقت الأنظار وأثارت فضول الجماهير، بعدما سجل هاتريك تاريخياً مع منتخب بلاده أمام النرويج في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، وذلك حين استبدل طريقة احتفاله المعتادة على ملعب جيليت، موجهاً رسالة وتحية خاصة إلى زميله في نادي باريس سان جيرمان الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وعقب تسجيل ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ32 من عمر المواجهة، وضع النجم البالغ من العمر 29 عاماً يده اليمنى على ذراعه اليسرى مقلداً احتفال الدولي الجورجي الذي يُشاركه خط الهجوم في نادي باريس سان جيرمان، والذي يستلهم بدوره حركة "الجليد في عروقي" الشهيرة من لاعب كرة السلة دي أنجيلو راسل، لاعب فريق واشنطن ويزاردز، بحسب ما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الجمعة.

وتفاعل كفارا الغائب عن هذه النسخة من بطولة كأس العالم بعد فشل منتخب جورجيا في بلوغ النهائيات مع حركة ديمبيلي، وذلك حين نشر صورة زميله على خاصية الستوري في إنستغرام، وعلّق على الاحتفال من خلال رمزين تعبيريين، يحملان شكل "ندفة الثلج" وكذلك "وجهاً أزرق متجمّداً بأسنانٍ مكشوفة".

وكان ديمبيلي وكفاراتسخيليا قد ساهما تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الفوز في المرة الأولى على حساب إنتر ميلانو الإيطالي ثم أرسنال الإنكليزي، بعدما شكّل اللاعبان ثنائياً هجومياً أرعب الكثير من الحراس، مع الإشارة إلى أنّهما ساهما في حصد ألقاب أخرى بينها الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ 1".