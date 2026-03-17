سرقة منزل النجم المغربي نائل العيناوي في ليلة رعب

- تعرض منزل النجم المغربي نائل العيناوي، لاعب فريق روما، لسطو مسلح فجر الثلاثاء، حيث اقتحم ستة مسلحين ملثمين المنزل واحتجزوا العائلة في غرفة دون إصابات. - سرق الجناة مجوهرات وساعة رولكس وحقائب تقدر قيمتها بحوالي عشرة آلاف يورو، بعد إزالة قضبان نافذة غرفة المعيشة. - فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقًا لتحديد هوية المجرمين الذين فروا بعد الحادث، ويُذكر أن العيناوي انضم إلى روما في موسم 2025/2026 من نادي لانس الفرنسي.

تعرض منزل النجم المغربي نائل العيناوي (24 سنة)، لاعب فريق روما الإيطالي، للسطو المسلح والسرقة خلال ساعات الفجر من يوم الثلاثاء، في حادثة عرضت حياته وحياة عائلته للخطر، من دون أن يُصاب أي فرد من العائلة بأي أذى، بحسب المعلومات التي نشرتها الشرطة الإيطالية.

ونشرت الشرطة في العاصمة الإيطالية روما، تفاصيل حول الحادثة، وأكدت اقتحام ستة أفراد مسلحين وملثمين منزل اللاعب المغربي، نائل العيناوي، فجر الثلاثاء، الذين حبسوه هو وعائلته داخل غرفة وسرقوا مجوهرات تصل قيمتها إلى حوالي عشرة آلاف يورو تقريباً، بحسب التقرير المنشور.

كما تداولت عدة وسائل إعلامية إيطالية تفاصيل حادثة السرقة، حيث أزال المسلحون قضبان إحدى نوافذ غرفة المعيشة خلال وجود اللاعب الدولي المغربي داخل منزله مع والدته وصديقته وشقيقه وصديقة الأخير، وسرق المسلحون الملثمون مجوهرات وساعة من طراز رولكس وحقائب تقدر جميعها بحوالي عشرة آلاف يورو تقريباً.

وتوجه إلى منزل العيناوي أفراد إدارة مكافحة السرقة التابعة للشرطة الإيطالية وفتحوا تحقيقات لتوضيح حقيقة ما حدث وتحديد هوية مرتكبي الحادث، الذين لاذوا بالفرار بعد عملية السطو. وبحسب المعلومات الأولية المنتشرة، لم يُصَب أي من الأشخاص داخل المنزل خلال الحادث. يُذكر أن العيناوي، وهو لاعب مغربي فرنسي، كان انضم إلى فريق الذئاب في بداية موسم 2025/2026 قادماً من نادي لانس الفرنسي.