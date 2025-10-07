سرقة جواز سفر في البرازيل تؤخر التحاق ديباي بمنتخب هولندا

- تعرض ممفيس ديباي لسرقة جواز سفره في البرازيل، مما أجبره على تأجيل رحلته إلى معسكر المنتخب الهولندي، حيث يعمل حالياً على استخراج وثيقة بديلة للسفر في أقرب وقت. - غياب ديباي المؤقت أربك تحضيرات المنتخب الهولندي لمواجهة مالطا في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يُعتبر من أبرز ركائز الهجوم بعد أن أصبح الهداف التاريخي للمنتخب. - يأمل المدرب رونالد كومان والجهاز الفني في حل أزمة ديباي سريعاً ليشارك في المباراتين المقبلتين، مؤكدين تفهمهم للظروف التي يمر بها اللاعب.

أربكت حادثة غير متوقعة تحضيرات المنتخب الهولندي، قبل بداية فترة التوقف الدولي، بعد أن تَعرّض مهاجمه ممفيس ديباي (31 عاماً) لسرقة جواز سفره أثناء وجوده في البرازيل، ما أجبره على تأجيل رحلته نحو معسكر بلاده. وأكد الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان رسمي، أنّ اللاعب أبلغهم بفقدان جوازه، وأنه يعمل حالياً على استخراج وثيقة بديلة للسفر في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الاتحاد أنّ ديباي لم يتمكن من ركوب الطائرة التي كانت مقررة مساء الأحد من ساو باولو إلى أمستردام، بسبب حادثة السرقة التي وصفها بأنها "ظرف خارج عن السيطرة". وأضاف أنّ المهاجم يبذل كل جهده لتسوية وضعه الإداري، حتى يتمكن من الالتحاق بالمنتخب قبل المباراة المقبلة، متوقعاً وصوله خلال الأيام القليلة القادمة.

وأحدث غيابه المؤقت اضطراباً في صفوف "الطواحين"، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، إذ يستعد المنتخب البرتقالي لمواجهة مالطا يوم الخميس ضمن تصفيات كأس العالم 2026، في لقاء يهدف فيه الفريق إلى تعزيز صدارته للمجموعة. ويُعد ديباي من أبرز ركائز الخط الهجومي، بعدما أصبح الشهر الماضي الهدّاف التاريخي لمنتخب هولندا برصيد 52 هدفاً، متقدماً على الأسطورة روبن فان بيرسي.

وعبّر المدرب رونالد كومان عن أسفه للحادثة، وأكّد أنّ غياب اللاعب في بداية المعسكر أمر مؤثر، لكنه شدد على تفهمه للظروف التي يمر بها المهاجم، كما أضاف أن الجهاز الفني كان يأمل في التحضير للمباراتين القادمتين بتشكيلة مكتملة، لكن ما حدث خارج عن إرادة الجميع، وتمنى وصول ديباي في أقرب فرصة ممكنة: "من المؤسف حدوث ذلك، أتمنى أن يلتحق في أقرب وقت ممكن".

وتواصل هولندا استعداداتها لخوض مواجهة ثانية أمام فنلندا يوم الأحد المقبل في أمستردام، بعدما جمعت عشر نقاط من أربع مباريات، متفوقة على بولندا بفارق الأهداف. ويأمل الطاقم الفني أن تُحلّ أزمة ديباي سريعاً، ليشارك في المباراتين المقبلتين ويواصل مسيرته المميزة بقميص المنتخب، بعد بداية قوية مع نادي كورينثيانز البرازيلي هذا الموسم.

ورغم الطابع الغريب للحادثة، يرى المراقبون أنّها لن تؤثر كثيراً على معنويات اللاعب الذي اعتاد تجاوز الصعوبات، مؤكدين أنّ "سرقة في البرازيل" لن توقف الهدّاف التاريخي عن مواصلة التألق مع منتخب بلاده، ومسار التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.