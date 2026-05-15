شهد نسق تغيير الجنسيات الرياضية، تسارعاً في الأسابيع الأخيرة، تحسباً للمشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقد جلب مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، يوان بوني، الاهتمام بعدما أعلن رسمياً أنه اختار تمثيل منتخب ساحل العاج، إذ لعب سابقاً لمنتخبات الشبان في فرنسا، وهو قرار كان متوقعاً في مارس/آذار الماضي، حيث تسربت أخبار تؤكد أنه حسم موقفه بعد أن فقد الأمل في تمثيل منتخب فرنسا الأول.

ومن الواضح أن كأس العالم ساهم في تحفيز الكثير من اللاعبين على حسم موقفهم، والتخلي عن المنتخبات التي مثلوها في فئة الشبان. ذلك أن تأهل تسعة منتخبات أفريقية إلى كأس العالم مكن أكثر من منتخب من الحصول على موافقة اللاعبين الذين ترددوا كثيرا مثل راني خضيرة مع منتخب تونس وعيسى ديوب مع منتخب المغرب ولوكا زيدان مع الجزائر، كما استفاد منتخب ساحل العاج من انضمام كادر مايتي الذي يعتبر من بين المواهب.

ونشط منتخب الكونغو الديمقراطية بشكل كبير في الساعات الماضية، بنجاحه في الحصول على موافقة لاعبين في مراكز مختلفة، وآخرهم جورثي موكيو الذي تخلى عن تمثيل بلجيكا، وأشارت تقارير إعلامية في بلجكيا أن الثنائي روميو لافيا وصامويل مبانغولا، يعتزمان تمثيل الكونغو الديمقراطية، كما خسر منتخب بلجيكا منذ فترة قصيرة اللاعب ريان بونيدا الذي اختار تمثيل منتخب المغرب، وهو من مواهب أياكس الهولندي.

ويُثير تغيير الجنسيات الرياضية، جدلاً واسعاً في أوروبا خاصة بين فرنسا وبلجيكيا، نظراً إلى وجود لاعبين من أصول أفريقية، وقد تعرّض بعض اللاعبين لهجوم قوي بسبب هذه الخطوة، خاصة الشبان منهم، والذين يُتوقع لهم مستقبل واعد، ولكن سحر كأس العالم كان له دور مؤثر في تشجيع اللاعبين على حسم قرارهم، وقد أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم، منذ العام الماضي، منصة رسمية تساعد اللاعبين على تغيير الجنسيات الرياضية. ومن خلال الاطلاع على هذه المنصة يمكن ملاحظة تزايد عدد اللاعبين الذين غيروا الجنسيات الرياضية، ومعظمهم انضموا إلى منتخبات تشارك في كأس العالم (ساحل العاج والمغرب وتركيا وكندا).