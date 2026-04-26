سحب الجنسية من نجمَي الكويت سابقاً... نواف الخالدي وصالح الشيخ الهندي

- سحبت السلطات الكويتية الجنسية من لاعبي كرة القدم السابقين نواف الخالدي وصالح الشيخ الهندي، ضمن حملة شملت 1266 شخصاً لأسباب تتعلق بالحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو ارتكاب جرائم أو ازدواج الجنسية. - نواف الخالدي، أحد أساطير الرياضة الكويتية، حقق إنجازات كبيرة مع نادي القادسية، منها الدوري المحلي تسع مرات وكأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة. - صالح الشيخ الهندي، من فئة "البدون"، حصل على الجنسية الكويتية عام 2006 لإسهاماته الرياضية، وحقق مع نادي القادسية عدة ألقاب محلية وإقليمية.

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من لاعبي كرة القدم السابقين، الحارس نواف الخالدي، وصانع الألعاب صالح الشيخ الهندي، ضمن 6 مراسيم شملت 1266 شخصاً، فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوها معهم بطريقة التبعية من زوجات وأبناء.

وورد اسم الخالدي وصالح الشيخ الهندي في القائمة، بعدما مثلاً منتخب الكويت وحققا العديد من الإنجازات على مستوى الأندية، وذلك ضمن قائمة طويلة سحبت منهم الجنسية، إذ كانت السلطات قد بررت ذلك في وقت سابق، بأنّ هذه الحملة تأتي لأسباب تشمل الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، أو ارتكاب جرائم، أو العمل على تقويض النظام، إضافة إلى حالات ازدواج الجنسية.



يُعتبر نواف الخالدي واحداً من أساطير الرياضة في الكويت، وأحد أبرز حراس المرمى هناك تاريخياً، إذ ولد في الكويت عام 1981 ولُقب باسم "الجسور"، ثم بدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 1997 مع نادي خيطان قبل انتقاله إلى نادي القادسية عام 2001. كان نواف الخالدي يمتلك الجنسية الكويتية، لكنها أسقطت عنه وعن عائلته عام 2000، قبل أن يستعيدها مجدداً في وقتٍ لاحق، وذلك نظراً لأعماله الجليلة دون إخوته ووالده بحسب ما أكدت الحكومة الكويتية آنذاك.

حقق الخالدي العديد من الإنجازات مع نادي القادسية، بينها الدوري المحلي في تسع مناسبات، إضافة لكأس ولي العهد سبع مرات ومثلها في كأس الأمير، وكأس الخرافي مرتين، وكأس الخليج للأندية مرة، وكأس السوبر الكويتي في أربع مناسبات، وأيضاً كأس الاتحاد الآسيوي في مناسبة فقط.

أما صالح حسين الشيخ صالح الهندي فقد ولد في مدينة الكويت يوم 29 مايو/ أيار 1982 كأحد أبناء فئة "البدون" ولعب لنادي القادسية كلاعبٍ غير كويتي أو كمقيم بصورة غير قانونية بحسب التصنيفات الرسمية آنذاك، وهو الذي خاض 62 مباراة دولية مع الأزرق سجل خلالها هدفين.

وفي عام 2006 منحت الكويت الجنسية الكويتية للاعب نادي القادسية والمنتخب، صالح الشيخ، لإسهاماته في المجال الرياضي مع ناديه والمنتخب الوطني، ولعب رئيس نادي القادسية آنذاك ورئيس الاتحاد الكويتي السابق دوراً كبيراً في الوساطة لمنحه الجنسية الكويتية، مع الإشارة إلى أنّه حقق خلال مسيرته لقب الدوري سبع مرات وكأس الأمير في 3 مناسبات وكأس ولي العهد أربع مرات، وكأس الخليج للأندية في موسم 2005-2006.