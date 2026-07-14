سجلّ مواجهات إسبانيا وفرنسا: هدف بلاتيني التاريخي و5-4 المجنونة

- شهدت مواجهات إسبانيا وفرنسا لحظات حاسمة في البطولات الكبرى، مثل نهائي يورو 1984 وكأس العالم 2006 ودوري الأمم الأوروبية 2021، مما يعكس التنافس الشديد بين المنتخبين. - في يورو 2024، تفوقت إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي وتوجت باللقب، بينما تسعى فرنسا للوصول إلى نهائي مونديال 2026 للمرة الثالثة على التوالي. - تترقب الجماهير مواجهة نصف النهائي بين إسبانيا وفرنسا في مونديال 2026، بعد مباراة مثيرة في دوري الأمم الأوروبية 2025، مما يزيد من حماس المتابعين.

ينطلق الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم 2026، بقمة نارية مُنتظرة بين إسبانيا وفرنسا؛ فالأولى تسعى للوصول إلى المباراة النهائية واستكمال إنجاز التتويج بلقب يورو 2024 ورفع لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها، بينما تسعى الثانية للوصول إلى النهائي للمرة الثالثة توالياً في كأس العالم (فاز مرة وخسر مرة)، وحسم نجومية المنتخب واستحقاقه في حصد اللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو الهدف التاريخي الذي سجله بلاتيني في نهائي يورو 1984؟ كيف انتهت المواجهة الخامسة بين إسبانيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية عام 2025؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقبل انطلاق القمة الكروية الكبيرة اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي مونديال 2026، تبرز إلى الواجهة عدة مواجهات كلاسيكية سابقة بين إسبانيا وفرنسا، ومنها في بطولة اليورو، والتي تركت بصمة ذهبية ومُميزة في تاريخ مباريات المنتخبين وما زالت حتى اليوم حديث الشارعين الكرويين في فرنسا وإسبانيا، وكل هذا قبل قمة كبيرة على أرض ملعب دالاس بين أفضل نجوم كرة القدم حالياً.

البداية من نهائي يورو 1984 والذي انتهى بفوز فرنسا على إسبانيا بهدفين نظيفين، وكانت هذه أول مواجهة بين المنتخبين في نهائي البطولة الأوروبية، ليحسمها الفرنسيون بفضل ركلة حرة قوية من بلاتيني وخطأ كبير من حارس مرمى إسبانيا، لويس أركونادا، وكان هذا الهدف التاسع لبلاتيني في البطولة الأوروبية آنذاك، وهدفه مهد الطريق لحسم فرنسا النهائي والتتويج باللقب القاري، واللافت أن هذا كان آخر نهائي تخوضه إسبانيا في اليورو حتى عام 2008، عندما عادت إلى المباراة الختامية.

وحدثت المواجهة الثانية بين المنتخبين الإسباني والفرنسي في دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2006، وهي المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في المونديال، حيث افتتحت إسبانيا التسجيل عبر دافيد فيا من ركلة جزاء، لكن فرانك ريبيري عادل النتيجة قبل الاستراحة، ثم وضع باتريك فييرا فرنسا في المقدمة مع اقتراب الوقت الإضافي، قبل أن يحسم النجم الفرنسي زيدان الفوز في النهاية. وبعد هذا الفوز، وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم وخسرت أمام إيطاليا بركلات الترجيح (5-3).

وكانت المواجهة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية عام 2021، حين حسمت فرنسا اللقب بالفوز على إسبانيا (2-1)، تقدمت إسبانيا عبر ميكيل أويارزابال بعد ساعة من اللعب، لكن كريم بنزيمة، العائد حديثاً للمنتخب بعد غياب طويل، أدرك التعادل بتمريرة من كيليان مبابي، ثم سجل الأخير هدف الفوز، مانحاً فرنسا اللقب الثاني في عهد المدرب ديدييه ديشان بعد مونديال 2018.

بعيدا عن الملاعب ما سرّ السترات التي يرتديها لامين يامال ونجوم منتخب إسبانيا؟

أما المواجهة الرابعة فكانت قمة نصف نهائي بطولة يورو 2024، فبعدما وصل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي وكان مرشحاً بقوة للوصول إلى النهائي، وفعلاً تقدم منتخب "الديوك" في المواجهة بهدف عن طريق اللاعب كولو مواني، لكن النجم الإسباني لامين يامال عادل النتيجة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد أيام فقط من وصوله إلى سن الـ17 سنة، ثم سجل داني أولمو هدف الفوز، ليتفوق المنتخب الإسباني ويتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة منتخب إنكلترا، والتي تفوقت عليه بنفس النتيجة (2-1)، وتُوجت باللقب الأوروبي.

وقبل المواجهة المُنتظرة في كأس العالم 2026، تواجه المنتخبان مرة خامسة في بطولة دوري الأمم الأوروبية في شهر يونيو/حزيران عام 2025، في واحدة من المواجهات التهديفية والحماسية، إذ استعرضت إسبانيا بمستوى قوي وسجلت رباعية نظيفة بين الدقيقتين 23 و55، ثم رد المنتخب الفرنسي عبر مبابي بهدف تقليص الفارق (4-1)، لكن لامين يامال أراد تعقيد المواجهة على الفرنسيين فسجل الهدف الخامس في الدقيقة 67، ثم ردت فرنسا بثلاثة أهداف عن طريق ريان شرقي وفيفيا (خطأ في مرماه) في الدقيقة 84، ثم كولو مواني (90+3)، لتنتهي المواجهة بفوز إسباني مثير (5-4).