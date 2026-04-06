ستيفن كوري يستعرض مع ووريورز بعد العودة من الإصابة

- تألق ستيفن كوري بعد عودته من الإصابة، مسجلاً 29 نقطة و4 تمريرات حاسمة في 26 دقيقة، ليقود غولدن ستايت ووريورز للفوز على هيوستن روكتس 117-116، رغم غيابه عن 27 مباراة بسبب إصابة في الركبة. - النجم الشاب كوبر فلاغ أبدع مع دالاس مافريكس، مسجلاً 45 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة، في فوزهم على لوس أنجليس ليكرز المثقل بالإصابات. - ليبرون جيمس اقترب من تحقيق ثلاثية مزدوجة، مسجلاً 30 نقطة و9 متابعات و15 تمريرة حاسمة، لكن ليكرز خسر للمرة الثانية توالياً.

ظهر نجم فريق غولدن ستايت ووريورز، ستيفن كوري (38 سنة)، بمستوى باهر بعد عودته من الإصابة التي تعرّض لها قبل أشهر، وساهم في فوز فريقه في دوري السلة الأميركية للمحترفين، في جولة شهدت تقديم النجم الشاب، كوبر فلاغ.

وساهم كوري في صناعة فوز فريقه غولدن ستايت ووريورز على حساب فريق هيوستن روكتس (117-116)، فجر الاثنين، في منافسات دوري السلة الأميركية للمحترفين، في ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو، تألق "ملك الثلاثيات" كوري الذي استهل اللقاء على مقاعد البدلاء والغائب عن 27 مباراة بسبب إصابة في ركبته اليمنى تعرّض لها في 30 يناير/كانون الثاني، بتسجيله 29 نقطة، وأضاف إليها أربع تمريرات حاسمة في غضون 26 دقيقة فقط على أرض الملعب.

وبعدما تأخر بفارق 15 نقطة في الربع الثالث، استفاق ووريورز على وقع الرميات الثلاثية لنجمه البالغ 38 عاماً، حيث نجح في 5 منها، من أصل 10 محاولات، كما ساهم حضوره في فتح مساحات لرفاقه في دفاع روكتس، وعلى الرغم من الرقابة اللصيقة من الثنائي أمين طومسون وغاباري سميث جونيور، وجد كوري طريقة للهجوم والتسجيل، لا سيما من رمية بعيدة قبل 57 ثانية من نهاية المباراة ليُعيد فريقه إلى نقطة واحدة. واستحوذ كوري على الكرة الأخيرة وكاد يسجل سلة الفوز مع صفارة النهاية، من دون أن ينجح في تجنيب ووريورز، صاحب المركز العاشر في الغربية، خسارته الـ42 هذا الموسم مقابل 36 فوزاً.

وفي مباراة ثانية من دوري السلة الأميركية للمحترفين، قدّم الظاهرة كوبر فلاغ صاحب الـ19 عاماً أداء خارقاً بقميص فريقه دالاس مافريكس، وسجل 45 نقطة، وحقق ثماني متابعات وتسع تمريرات حاسمة في الفوز على فريق لوس أنجليس ليكرز المثقّل بالإصابات، وبعد الإعلان عن إصابة السلوفيني لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز حيث سيغيبان عن نهاية الموسم المنتظم وبداية الـ"بلاي أوف"، اكتشف ليكرز صعوبة مهمته من دون أفضل هدافَين في صفوفه.

ورغم النقص، كاد "الملك" ليبرون جيمس يحقق ثلاثية مزدوجة، لكنه اكتفى برصيد 30 نقطة وتسع متابعات و15 تمريرة حاسمة، في حين حقق زميله لوك كينارد هذا الإنجاز مع 15 نقطة و16 متابعة و11 تمريرة، ومُني ليكرز بخسارته الثانية توالياً، ليصبح رصيده 50 فوزاً مقابل 28 خسارة متساوياً مع فريق دنفر ناغتس الرابع المنتشي من ثمانية انتصارات توالياً، وحافظ على المركز الثالث في الغربية بأفضلية المواجهات المباشرة.