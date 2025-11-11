ستيرلينغ ينجو مع عائلته من اقتحام جديد يصدم نجوم البريمييرليغ

- تعرض منزل نجم تشلسي رحيم ستيرلينغ لمحاولة اقتحام جديدة بينما كان مع عائلته، حيث نجوا جميعًا دون إصابات، مما يبرز المخاطر التي يواجهها لاعبو كرة القدم في أوروبا. - الحادث وقع قبل مباراة تشلسي ضد وولفرهامبتون، حيث فشل اللصوص في سرقة أي مقتنيات ثمينة بعد أن فوجئوا بوجود ستيرلينغ في المنزل، وتم تقديم بلاغ للشرطة. - ستيرلينغ يمر بفترة صعبة مع تشلسي بعد استبعاده من قائمة الفريق، وقد تعرض لحادث مشابه في 2022 خلال كأس العالم في قطر.

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن منزل نجم تشلسي والمنتخب الإنكليزي رحيم ستيرلينغ (30 عاماً) تعرض لمحاولة اقتحام جديدة الأسبوع الماضي، بينما كان اللاعب داخل المنزل برفقة عائلته، وقد نجت الأسرة جميعها دون إصابات، في حادث مروع يعكس المخاطر التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم في الدوريات الأوروبية بشكل عام ونجوم البريمييرليغ بشكل خاص.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن ستيرلينغ عاش لحظات رعب بعد اقتحام منزله أثناء وجوده مع أطفاله، في الواقعة التي حدثت حوالي الساعة السابعة مساء السبت الماضي، أي قبل نحو ساعة من انطلاق مباراة تشلسي أمام وولفرهامبتون على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وتمكن ستيرلينغ وأطفاله من مغادرة المنزل بسلام، فيما فشل اللصوص المقنعون في سرقة أي مقتنيات ثمينة، بعد أن فوجئوا بوجود اللاعب داخل المنزل، وقد جرى تقديم بلاغ رسمي للشرطة للتحقيق في هذا الحادث.

ويمرّ ستيرلينغ بفترة صعبة مع نادي تشلسي، بعدما استُبعد من قائمة الفريق المشاركة في مسابقة البريمييرليغ تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، عقب فترة إعارة قضاها الموسم الماضي مع أرسنال، وقال متحدث باسم اللاعب للصحيفة البريطانية "نؤكد أن رحيم ستيرلينغ كان ضحية اقتحام منزلي هذا الأسبوع، ونؤكد أيضاً أنه كان في المنزل مع أطفاله أثناء الحادث، رغم أن ما حدث يُعد انتهاكاً خطيراً للخصوصية والأمان، فإننا نشعر بالامتنان لأن رحيم وعائلته بخير، ونطلب احترام خصوصيتهم في هذا الوقت الصعب".

وكان ستيرلينغ قد تعرض لحادث مشابه عام 2022 خلال مشاركته مع "الأسود الثلاثة" في نهائيات كأس العالم في قطر، عندما اقتحم لصوص منزله في كوبهام بينما كانت عائلته بالداخل، ما اضطره إلى مغادرة معسكر المنتخب بسرعة، وقد سُرق حينها ما تُقدّر قيمته بنحو 300 ألف جنيه إسترليني من المجوهرات والساعات، وفي عام 2023، وُجهت الاتهامات إلى أربعة رجال من ألبانيا بالضلوع في عملية السطو، إلى جانب تورطهم في 32 عملية سرقة أخرى استهدفت منازل فاخرة، وقد قدرت الشرطة قيمة المسروقات بنحو 1.13 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى مارس/ آذار 2023.