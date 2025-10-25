ستيرلينغ يعاني في تشلسي.. من المنافسة على الأبطال إلى تدريب الأطفال

- رحيم ستيرلينغ، النجم الإنكليزي البالغ من العمر 30 عامًا، يواجه تحديات كبيرة في نادي تشلسي، حيث يتدرب منفردًا بعد استبعاده من الفريق الأول من قبل المدرب إنزو ماريسكا. - في محاولة للتغلب على العزلة، أطلق ستيرلينغ مبادرة اجتماعية من خلال أكاديمية "RS7"، حيث أشرف على حصة تدريبية للأطفال في جنوب غرب لندن، بهدف دعم المواهب الناشئة. - رغم رفضه عروضًا من أندية كبرى مثل نابولي وبايرن ميونخ، يواصل ستيرلينغ التحضير للانتقالات الشتوية، آملًا في العودة إلى الأضواء والبقاء قريبًا من عائلته.

عرف مشوار النجم الإنكليزي رحيم ستيرلينغ (30 عاماً) تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، بعدما انتقل من نجمٍ من الصف الأول يخطف الأضواء ويساهم في التتويجات ويُنافس على دوري الأبطال، إلى لاعبٍ منبوذ في صفوف نادي تشلسي، يتدرب على انفراد بعيداً عن المجموعة.

ولمواجهة أجواء التوتر التي يعيشها داخل أسوار ستامفورد بريدج، اختار النجم الإنكليزي قضاء يوم مختلف برفقة أطفال المدارس في ضاحية تولوورث جنوب غرب لندن، بعدما أشرف بنفسه على حصة تدريبية مصغرة ضمن مشروعه الاجتماعي المعروف باسم أكاديمية "RS7"، في مبادرة تهدف إلى تشجيع المواهب الناشئة ومنحهم فرصةً لاكتساب الخبرة من أحد أبرز نجوم إنكلترا في العقد الأخير، وفق ما نشرته صحيفة دايلي مايل البريطانية، الجمعة.

ويأتي هذا الظهور الميداني في ظل استمرار عزلة ستيرلينغ عن الفريق الأول لتشلسي منذ الصيف الماضي، بعدما أبلغه مدرب "البلوز"، الإيطالي إنزو ماريسكا (45 عاماً)، بأنه خارج حساباته للموسم الحالي. ويتدرب اللاعب الذي كلفت صفقته من مانشستر سيتي عام 2022 مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، بشكل منفصل إلى جانب المدافع الفرنسي أكسيل ديساسي، في أوقات مختلفة عن بقية المجموعة، ورغم تدخل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين لضمان توفير الظروف التدريبية المناسبة لهما، أكد ماريسكا مؤخراً أنه لا طريق للعودة إلى الفريق الأول.

وكان ستيرلينغ قد رفض عروضاً من نابولي وبايرن ميونخ وأندية لندنية عدة خلال الميركاتو الماضي، مفضِّلاً البقاء قريباً من عائلته في العاصمة البريطانية، كما يواصل برنامجاً بدنياً خاصاً للحفاظ على جهوزيته تحضيراً لفترة الميركاتو الشتوي المقبل، على أمل إيجاد وجهة قريبة تضمن له العودة إلى الأضواء من جهة، والبقاء بالقرب من عائلته من جهة أخرى.