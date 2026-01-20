ستة منتخبات عربية في الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية لكرة اليد

- تأهلت ستة منتخبات عربية إلى الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد في الكويت، وهي قطر والكويت والعراق والبحرين والسعودية والإمارات، بجانب كوريا الجنوبية واليابان، حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين. - المنتخب القطري، حامل اللقب، خسر أمام كوريا الجنوبية (32-31) ليحل وصيفاً في مجموعته، بينما تصدرت كوريا الجنوبية المجموعة بعد فوزها على عُمان وقطر. - تسعى المنتخبات المتأهلة للتأهل إلى نصف النهائي وبطولة العالم 2027، مع تطلع قطر للحفاظ على اللقب الآسيوي والتأهل للمرة الحادية عشرة في تاريخها.

بلغت ستة منتخبات عربية الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين للرجال بكرة اليد، المقامة بالكويت وتستمر حتى 29 يناير/كانون الثاني الحالي، والمؤهلة لبطولة العالم 2027 المقرر إقامتها في ألمانيا، إذ تأهلت منتخبات قطر والكويت والعراق والبحرين والسعودية والإمارات، عقب ختام دور المجموعات اليوم الثلاثاء، الذي شهد أيضا تأهل كوريا الجنوبية واليابان. وتم تقسيم المنتخبات لمجموعتين في الدور الرئيسي الذي ينطلق الخميس، ضمت الأولى: الكويت والعراق واليابان وكوريا الجنوبية، فيما ضمت الثانية منتخب قطر، إلى جانب منتخبات البحرين والسعودية والإمارات.

وكان المنتخب القطري، حامل اللقب، قد خسر أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (32 – 31)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ليحل المنتخب القطري وصيفاً للمجموعة الأولى برصيد نقطتين بعد الفوز على عُمان في الجولة الافتتاحية بنتيجة (27 – 15)، في حين تصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة برصيد أربع نقاط بعد الفوز على عُمان في الجولة الأولى بنتيجة (29 - 24)، ثم الفوز على قطر في الجولة الثانية، وتأهلا معاً إلى الدور الرئيسي، في حين ودع منتخب عُمان المنافسة.

وتلعب المنتخبات المتأهلة للدور الرئيسي بنظام الدوري، ويتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى التأهل مباشرة لبطولة العالم 2027. ويسعى المنتخب القطري إلى المحافظة على اللقب الآسيوي الذي أحرزه في النسخ الست الأخيرة، والتأهل لبطولة العالم للمرة الحادية عشرة في تاريخه، فيما يعد الحصول على المركز الثاني في نسخة (قطر 2015) أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته العالمية. وكان المنتخب القطري قد توج بلقب النسخة الأخيرة الحادية والعشرين من البطولة الآسيوية للرجال لكرة اليد التي أقيمت في البحرين العام الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الياباني (30 - 24).