ستانلي نوابيلي.. من شبح الاعتزال إلى المجد الأفريقي مع نيجيريا

قاد حارس مرمى نيجيريا ستانلي نوابيلي (29 عاماً) منتخب بلاده إلى حصد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد الفوز على مصر بفارق ركلات الترجيح (4-2)، إثر انتهاء الوقت الأصلي على وقع التعادل السلبي، اليوم السبت.

وعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، رد نوابيلي ركلتي ترجيح، الأولى نفذها نجم ليفربول محمد صلاح، والثانية كانت من لاعب مانشستر سيتي عمر مرموش، ليتم اختياره رجل المباراة. وفي مقابلة مع منصة "إي سي إل سبورتس" النيجيرية، وأثناء حضوره في معسكر منتخب "النسور الخضر" بالمغرب، كشف نوابيلي عن المعاناة النفسية الكبيرة التي مرّ بها بعد فقدانه والديه خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أنه فكّر جدياً في اعتزال كرة القدم بسبب الصدمة العاطفية التي عاشها.

وتحدّث نوابيلي بصراحة عن رحلته القاسية مع الحزن، موضحاً أن وفاة والديه العام الماضي تركته محطماً نفسياً، لدرجة أنه راودته فكرة الابتعاد عن كرة القدم نهائياً، قبل أن يتلقى دعماً كبيراً من زملائه في المنتخب، ساعده على مواصلة المشوار رغم الألم. وقال نوابيلي: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي (الأول من يناير/كانون الثاني 2025)، توفيت والدتي. أحاول أن أكون قوياً وأتجاوز الأمر، لكن أحياناً أشعر برغبة في الاستسلام. في لحظة ما، أخبرت قائد الفريق أنني أرغب في اعتزال كرة القدم. لكن بدعم بعض زملائي، تمكنت من الاستمرار. والدَيّ كانا عزيزين جداً على قلبي، وفقدانهما كان مؤلماً للغاية".

Stanley Nwabali Appreciation Tweet pic.twitter.com/VRmYvhVVMX — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) January 17, 2026

وكان والد نوابيلي قد توفي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بعد ساعات فقط من مشاركته مع منتخب نيجيريا في التعادل (1-1) أمام بنين ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وفي الأول من يناير الفائت، أعلن الحارس وفاة والدته عبر حسابه على منصة "إكس" واصفاً عام 2025 بأنه "أسوأ عام في حياته".