- واجه ستانلي نوابالي، حارس منتخب نيجيريا، أزمة نفسية حادة في 2024 بعد فقدان والديه، مما دفعه للتفكير في اعتزال كرة القدم نهائياً، لكنه استعاد قوته بفضل دعم زملائه. - تمكن نوابالي من تحويل حزنه إلى دافع للتفوق، حيث ساعد نيجيريا في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكداً أن الدعم الجماعي والإرادة القوية يمكن أن تصنع الفرق. - تعلم نوابالي من تجربته الصبر والتحمل، وأصبحت كرة القدم وسيلة للتعبير عن الألم وتحويله إلى طاقة إيجابية، مما يجعله نموذجاً للصمود في تاريخ كرة القدم النيجيرية.

واجه حارس منتخب نيجيريا ستانلي نوابالي (29 عاماً)، أصعب فترة في حياته خلال عام 2024، بعدما فقد والديه في غضون شهرين فقط، وصُدم الحارس بوفاة والدته أولاً ثم والده، ما جعله يفكر جدياً في ترك كرة القدم نهائياً، متأثراً بأزمة نفسية قوية. وتحدث نوابالي عن هذه التجربة المؤلمة في مقابلة خاصة، وأوضح كيف أثّر فقدان والديه على حياته الشخصية والمهنية.

واعترف نوابالي بأن الألم كان هائلاً، وأنه شعر في لحظات كثيرة بعدم القدرة على الاستمرار. وقال الحارس الشاب في تصريحات لمجلة ليكيب الفرنسية، الخميس: "فقدان والديّ دفعني لترك كرة القدم. كنت أرغب في الاستسلام تماماً، وفكرت في إعلان اعتزالي قبل أن أتمكن من العودة إلى الملاعب". وأشار النيجيري إلى أن الحزن لم يكن مجرد شعور عابر، بل كان اختباراً حقيقياً لقوته النفسية والعاطفية.

واستند الحارس إلى دعم زملائه في الفريق لتجاوز هذه المحنة، فقد أضاف: "دعم زملائي كان حاسماً. بدونهم لم أكن لأتمكن من المضي قدماً. كان فقدان والديّ صدمة لا يمكن وصفها بالكلمات"، وأكد أن وجودهم إلى جانبه أعطاه القوة لتجاوز الأيام الصعبة والعودة إلى التدريب والمنافسة.

وسجل نوابالي أداءً مميزاً مع فريقه خلال مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025، إذ ساعد نيجيريا على حصد ثلاثة انتصارات متتالية، وأثبت الحارس المتميز أن الألم الشخصي يمكن أن يتحول إلى دافع للتفوق، وأن الدعم الجماعي له دور حاسم في صمود اللاعبين أمام المحن. وكشف نوابالي أيضاً عن اللحظات التي كاد يترك فيها كرة القدم نهائياً، وأوضح أن القرار لم يكن سهلاً، فـ"الإرادة والعزيمة كانتا ضروريتين للبقاء في المنافسة، تعلمت الكثير عن نفسي وعن معنى القوة الحقيقية في مواجهة الفقدان، كان من الضروري المكافحة لتجاوز المحن".

وأكد نوابالي في ختام حديثه أن تجربة فقدان والديه علمته الصبر والتحمل، وأن كرة القدم أصبحت بالنسبة له أكثر من مجرد لعبة، بل إنها طريقة للتعبير عن الألم وتحويله إلى طاقة إيجابية، وقال: "قدمت لي كرة القدم متنفساً للتغلب على الحزن، وأظهرت لي أن الإرادة يمكن أن تصنع الفرق حتى في أصعب اللحظات".

وتوضح قصة ستانلي نوابالي أن الألم والخسارة جزء من حياة أي إنسان، وأن التغلب على الصعاب يحتاج إلى دعم من المحيطين وإرادة حقيقية. ويظل الحارس نموذجاً للصمود، وقصة فقدانه وتحويل حزنه إلى قوة ستبقى محفورة في تاريخ كرة القدم النيجيرية وأمم أفريقيا.