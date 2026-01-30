ستانكوفيتش يهدد حلم سيميوني.. من ذاكرة لاتسيو إلى صدام الأبطال

يرتبط دييغو سيميوني (55 عاماً) وديان ستانكوفيتش (47 عاماً) بتاريخ مشترك، إذ خاضا معاً 77 مباراة بقميص نادي لاتسيو الإيطالي، وأسهمَا في ما يُعرف بـ"العصر الذهبي" للنادي، بعدما تُوّجا بلقب الدوري الإيطالي (1999-2000)، وكأس إيطاليا (1999-2000)، وكأس السوبر الأوروبي (1999)، وكأس السوبر الإيطالي (2000).

واليوم، يعود اسم ستانكوفيتش ليظهر في المشهد القاري، ولكن عبر نجله ألكسندر، الذي بات يهدد مستقبل عائلة سيميوني (دييغو وجوليانو) في دوري أبطال أوروبا. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة، فألكسندر ستانكوفيتش (20 عاماً)، الذي انضم إلى كلوب بروج البلجيكي الصيف الماضي مقابل 9.5 ملايين يورو، تحول إلى نجم الفريق وأحد أبرز مفاجآت الموسم، قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد في الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

وساهم الدولي الصربي الشاب بهدف وتمريرتين حاسمتين في الفوز الكبير على أولمبيك مرسيليا (3-0)، وهي النتيجة التي ضمنت تأهل فريق المدرب إيفان ليكو. وقال ستانكوفيتش الابن بعد اللقاء: "كان أسبوعاً جيداً بالنسبة لي. وجدت أفضل مستوياتي، لكنني أعتقد أنني ما زلت قادراً على التطور". وكان اللاعب قد سجل قبلها في شباك كايرات ألماتي الكازاخستاني (4-1)، وحقق أول ثنائية في مسيرته الاحترافية خلال الفوز على واغيريم (4-3) في الدوري البلجيكي.

ويملك ألكسندر هذا الموسم حصيلة لافتة، بلغت سبعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 35 مباراة، متجاوزاً أرقامه في الموسم الماضي، حين سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين فقط، كما طوى صفحة الشكوك التي لاحقته باعتباره ابن لاعب شهير. وقال ألكسندر في مقابلة سابقة مع صحيفة "أج أل أن" الهولندية: "قرأت مؤخراً مقابلة مع جوليانو سيميوني، نجل دييغو، وقد وصف تماماً ما شعرت به. أنت طفل تبدأ التدريب، وسرعان ما يتم تصنيفك: أنت ابن ديان ستانكوفيتش، ولهذا السبب فقط أنت هنا"، وأضاف: "اسم العائلة يمثل عبئاً. نحن نعرف ذلك، لكن والدنا، الذي يدرب حالياً النجم الأحمر، علّمنا أن ننظر إلى ما هو أبعد من ظله"، في إشارة أيضاً إلى شقيقه فيليب، حارس مرمى فينيزيا الإيطالي.

ودفع هذا التألق وسائل الإعلام الإيطالية للحديث عن احتمال عودته إلى إنتر ميلان، الذي يملك بند إعادة شراء بقيمة 23 مليون يورو هذا الصيف، ترتفع إلى 25 مليوناً في العام المقبل، إضافة إلى احتفاظه بنسبة 15% من قيمة أي بيع مستقبلي. ورغم ذلك، قال اللاعب: "لا أفكر كثيراً في العودة إلى إنتر. مستقبلي ليس مهماً الآن". ويتميّز ستانكوفيتش، إلى جانب فعاليته الهجومية وقدرته على التفوق في الكرات الهوائية، بدقة عالية في التمرير بلغت 88.7%، إضافة إلى معدل 12.2 مراوغة تقدمية كل 90 دقيقة.

ولا يغيب اللاعب عن أنظار إنتر، حيث قال مدرب الفرق، الروماني كريستيان كيفو، زميل ديان ستانكوفيتش السابق: "أنا من أكبر المعجبين به، إلى جانب والده وعائلته. أعرفه منذ كان صغيراً، ويسعدني أن أرى القيم التي اكتسبها. امتلك الشجاعة لخوض تجربة احترافية خارج البلاد". وأضاف كيفو: "نراقبه باهتمام وإعجاب، لأنه لاعبنا ولأنه مشجع حقيقي للإنتر. النادي يتابعه من كثب"، وحتى إشعار آخر، يبقى مستقبل ألكسندر ستانكوفيتش مرتبطاً بكلوب بروج، وبمواجهته المرتقبة في دوري الأبطال أمام عائلة سيميوني.