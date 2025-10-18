- توقفت مباراة ستاندارد لييج ورويال أنتويرب في الدقيقة 87 بعد أن ألقى مشجع كوبًا على الحكم، مما أدى إلى إيقاف المباراة بينما كان ستاندارد لييج متقدمًا بهدف. - ستُستأنف المباراة خلف أبواب مغلقة في موعد لاحق، وفقًا للوائح الجديدة التي تسمح باستكمال المباريات من حيث توقفت دون عقوبات إدارية على الفريق المتسبب. - تم تحديد هوية المشجع المتسبب في الحادثة، وسيواجه إجراءات قانونية ومنعًا من دخول الملاعب، بينما يحتفظ ستاندارد لييج بفرصة الفوز والنقاط الثلاث.

توقفت المباراة الافتتاحية للجولة الـ11 من الدوري البلجيكي لكرة القدم، التي جمعت بين ستاندارد لييج وضيفه رويال أنتويرب، مساء أمس الجمعة، بعد حادثة أثارت جدلاً واسعاً، حين ورّط أحد مشجعي أصحاب الأرض فريقه بإلقاء كوبٍ أصاب حكم اللقاء، ما دفع الأخير إلى إيقاف المواجهة قبل نهايتها، وذلك في وقتٍ كان فيه الفريق المحلي متقدماً بنتيجة هدفٍ دون رد، وعلى أعتاب تحقيق فوزٍ ثمين وثلاث نقاط مهمة.

وأعلن نادي ستاندارد لييج، في بيانٍ مقتضب عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، اليوم السبت، أنّ المواجهة ستُستأنف في وقت لاحق، مضيفاً: "توقفت مباراة ستاندارد لييج أمام أنتويرب مساء الجمعة في الدقيقة 87، وستُستأنف خلف أبواب مغلقة يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل لاستكمال الدقائق المتبقية، بما في ذلك الوقت بدل الضائع، وذلك وفقاً للأنظمة الجديدة للاتحاد، وقد جرى تحديد هوية المشجع الذي رمى الكوب على الحكم، وسيباشر النادي ضدّه إجراءات لمنعه من دخول الملاعب، بالإضافة إلى رفع دعوى للمطالبة بتعويض الأضرار".

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، لم ينتظر أصحاب الأرض طويلاً قبل أن يتمكن اللاعب من جزر القمر رفيقي سعيد، من افتتاح التسجيل بعد مرور 16 ثانية فقط، بتسديدة مقوّسة من مشارف منطقة الجزاء، ليوقّع على أسرع هدف في الموسم الحالي لمنافسة الدوري البلجيكي، غير أن الأمور تعقّدت لاحقاً بالنسبة لفريق ستاندارد لييج، إذ اضطر الحكم لوثار دُهونت، بعد مراجعة مطوّلة عبر تقنية الفيديو المساعد، إلى طرد اللاعب عدنان عبيد بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي الفريق المنافس، ما أجبر أصحاب الأرض على إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

وتوقفت المباراة مؤقتاً في الدقيقة 72، بعد أن ألقت جماهير ستاندارد لييج بعض الأجسام على أرضية الملعب احتجاجاً على قرارات الحكم، قبل أن تُستأنف من جديد، وبينما كان الفريق المضيف، الذي لعب بعشرة لاعبين لفترة طويلة من المباراة، على وشك تحقيق فوزٍ مهم على رويال أنتويرب، خرجت الأمور عن السيطرة في الدقيقة 87، حين رمى أحد المشجعين كوباً على الحكم، ما دفع الأخير إلى إنهاء المباراة وسط دهشة الجميع.

ووفقاً للوائح رابطة الدوري البلجيكي، ستُستكمل الدقائق المتبقية خلف أبواب مغلقة في موعد يُحدد لاحقاً، علماً أنه منذ موسم 2023-2024، عدّلت الرابطة أنظمتها الخاصة بالمباريات الموقوفة، إذ لم يعد الفريق المتسبب في التوقف يُعاقب بخسارة اللقاء إدارياً، بل تُستأنف المواجهة من الدقيقة التي توقفت عندها وبالنتيجة نفسها لحظة الإيقاف، وبذلك، ما زال ستاندارد لييج يحتفظ بحظوظه كاملة في تحقيق الفوز ونيل النقاط الثلاث رغم الحادثة.