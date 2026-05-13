حقق فريق سان أنطونيو سبيرز فوزاً كبيراً على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 126-97، اليوم الأربعاء، ليتقدم في سلسلة المواجهات المباشرة 3-2، ويقترب من التأهل إلى نهائيات المنطقة الغربية، لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما إلى تشكيلة سبيرز بعد أن نجا من الإيقاف بسبب طرده في المباراة الرابعة، الاثنين الماضي، عندما ضرب ناز ريد، لاعب مينيسوتا بمرفقه، ليساهم في الفوز بالمباراة الخامسة في السلسلة المكونة من 7 مباريات. وسجل ويمبانياما 16 نقطة في بداية الربع الأول من المباراة، ما ساهم في تقدم فريقه سان أنطونيو، بنتيجة 24-9، لينهي المباراة برصيد 27 نقطة و17 متابعة وخمس تمريرات حاسمة وثلاث اعتراضات في أداء متميز على طرفي الملعب.

كما سجل كيلدون جونسون، 21 نقطة، بينما أنهى دي آرون فوكس، المباراة برصيد 18 نقطة، وسجل صانع الألعاب ستيفون كاسل، 17 نقطة، فيما كان أنتوني إدواردز، أكثر المسجلين لفريق تمبروولفز برصيد 20 نقطة. ونجح أصحاب الأرض في فرض تفوقهم منذ البداية واستطاعوا التقدم في النتيجة خلال الفترتين الأولى والثانية لينهوا الشوط الأول لصالحهم 59-47، قبل أن ينتفض مينيسوتا في بداية الربع الثالث ما سمح له بالتعادل عند 61-61.

لكن سان أنطونيو، أحبط محاولات الفريق الضيف بعد أن أعاد تنظيم صفوفه ليعود بقوة ويحقق تقدماً بنتيجة 91-73 بنهاية الربع الثالث، وواصل تسجيل النقاط في الربع الرابع، متفوقاً على مينيسوتا بنتيجة 35-24 ليحقق فوزاً مستحقاً بنتيجة 126-97. ويملك سان أنطونيو سبيرز فرصة حسم تأهله إلى النهائي، إذا ما فاز بالمباراة السادسة، السبت المقبل، في مينيابوليس، حيث سيواجه فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، في نهائي المنطقة الغربية.