سبورتينغ لشبونة يتجرع مرارة هزيمة لقب كأس البرتغال أمام نادٍ مغمور

- حقق نادي تورينس إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب كأس البرتغال لأول مرة، بعد تغلبه على سبورتينغ لشبونة بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، حيث سجل كيفن زوهي هدفًا مبكرًا، وأحرز ستوبيرا هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 113. - رغم تعادل سبورتينغ لشبونة بفضل هدف لويس خافيير سواريز، إلا أن تورينس حافظ على تقدمه في الأوقات الإضافية، ليحرم سبورتينغ من لقبهم الـ19 في البطولة. - سيواجه تورينس أتلتيكو كاسا بيا في مباراة فاصلة لتحديد صعوده إلى الدوري البرتغالي الممتاز، بينما يعاني سبورتينغ لشبونة من موسم مخيب للآمال.

تجرع نادي سبورتينغ لشبونة مرارة هزيمة لقب بطولة كأس البرتغال لكرة القدم، بعدما خسر المواجهة النهائية أمام فريق تورينس (أحد أندية الدرجة الثانية)، بهدفين مقابل هدف، مساء الأحد، ليخطف الأخير لقب المسابقة المحلية للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم نادي تورينس بنتيجة المواجهة النهائية، بهدف مبكر، عبر نجمه كيفن زوهي، بعد مرور أربع دقائق فقط، لينهي فريق الدرجة الثانية البرتغالي الشوط الأول متقدماً على سبورتينغ لشبونة، الذي يُعد أحد أكبر الأندية في البلاد، لكن تغيرت الأمور في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، عندما نجح لويس خافيير سواريز، في إحراز هدف التعادل.

وتراجع نادي تورينس إلى مناطقه الدفاعية، ونجح في الحفاظ على النتيجة، ليذهب الفريقان بعدها إلى الأوقات الإضافية، التي شهدت دقيقتها 113 المفاجأة الضخمة، بعدما نجح المدافع ستوبيرا في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليهدي بذلك فريقه لقب بطولة كأس البرتغال لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أضاع الفرصة عام 1956.

وسيلعب نادي تورينس مواجهة فاصلة مع غريمه أتلتيكو كاسا بيا، في الـ28 من شهر مايو/أيار الجاري، من أجل حسم صعوده إلى منافسات الدوري البرتغالي بدرجته الأولى، فيما عانى سبورتينغ لشبونة في موسم 2025-2026، من فقدان فرصة حسم لقب بطولة كأس البرتغال للمرة الـ19 في تاريخه، بعدما تجرع مرارة الهزيمة في المواجهة النهائية للمرة الـ14.