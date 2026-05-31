سبب إنساني وراء رحيل غوارديولا.. نجم السيتي السابق يكشف السر

- كشف تيجاني رايندرز أن بيب غوارديولا قرر إنهاء رحلته مع مانشستر سيتي بسبب الإرهاق النفسي، وليس بسبب الألقاب أو النتائج، حيث لم يعد يملك الطاقة لتحمل الجانب الإنساني الصعب من عمله اليومي. - غوارديولا، الذي قاد السيتي لعقد من النجاحات، أعلن رحيله بعد تحقيقه عشرات الألقاب، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الدورة والحصول على فترة راحة من الضغط المتواصل. - أكد غوارديولا أن الذكريات والعلاقات الإنسانية التي بناها داخل النادي كانت أهم من الألقاب، مشدداً على أهمية المشاعر والروابط التي جمعته بالمدينة والنادي وجماهيره.

كشف لاعب الوسط الهولندي، تيجاني رايندرز، عن السبب الحقيقي الذي دفع المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى إنهاء رحلته مع مانشستر سيتي الإنكليزي، بعد عقد كامل من النجاحات، مؤكداً أن القرار لم يكن مرتبطاً بالألقاب أو النتائج، بل بالإرهاق النفسي الذي تراكم مع مرور السنوات.

وقال رايندرز، القادم من تجربة سابقة مع نادي ألكمار الهولندي، إن غوارديولا أخبر لاعبيه بأنه لم يعد يملك الطاقة الكافية لتحمّل الجانب الإنساني الصعب من عمله اليومي، والمتمثل في استبعاد بعض اللاعبين من القوائم أو إبقائهم على مقاعد البدلاء. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "ذي تليغراف" البريطانية: "قال لنا إنه لم يعد يملك الطاقة ليُخيّب آمال اللاعبين عندما لا يشاركون أو لا يكونون ضمن التشكيلة. بعد عشر سنوات، هذا يكفي، وأنا أتفهّم ذلك".

ووصف رايندرز غوارديولا بأنه "مدرب صارم للغاية وعبقري في كرة القدم، من المؤسف أنني لم أعمل معه إلا لموسم واحد. لكن هذا قراره". وشدد رايندرز على أن الأمر يُفهم بالمعنى الإيجابي، موضحاً أن المدرب الكتالوني كان يسعى دائماً لاستخراج أقصى ما لدى كل لاعب داخل الفريق.

وكان غوارديولا قد أعلن رحيله عن السيتي بعد عشرة أعوام حافلة، قاد خلالها النادي إلى حقبة هي الأكثر نجاحاً في تاريخه، محققاً عشرات الألقاب المحلية والقارية، بينها دوري أبطال أوروبا وستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز. كما أكد المدرب الإسباني في أكثر من مناسبة أن قراره نابع من شعوره بأن الوقت المناسب لإنهاء الدورة قد حان، مع رغبته في الحصول على فترة راحة بعد سنوات طويلة من الضغط المتواصل. وفي وداعه العاطفي لجماهير سيتي، شدد غوارديولا على أن الذكريات والعلاقات الإنسانية التي بناها داخل النادي كانت أهم بالنسبة إليه من الألقاب نفسها، معتبراً أن ما سيبقى خالداً هو المشاعر والروابط التي جمعته بالمدينة والنادي وجماهيره.