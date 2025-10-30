سباليتي مدرباً ليوفنتوس.. "الفيلسوف" الذي لا يخشى الصّدام مع النجوم

- أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع المدرب لوتشيانو سباليتي حتى صيف 2026، بهدف إعادة الفريق إلى قمة الكرة الإيطالية والأوروبية، بعد إقالة إيغور تودور. - يتمتع سباليتي بخبرة واسعة، حيث بدأ مسيرته التدريبية قبل 30 عاماً، وحقق نجاحات مع أندية مثل إمبولي وأودينيزي وروما، بالإضافة إلى زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، حيث فاز بعدة ألقاب. - قاد سباليتي نابولي للفوز بالدوري الإيطالي في موسم 2022-2023، وتولى تدريب المنتخب الإيطالي، واشتهر بخلافاته مع نجوم كبار مثل فرانشيسكو توتي.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع المدرب المخضرم، لوتشيانو سباليتي (66 عاماً)، لقيادة الفريق حتى صيف عام 2026، في إطار مشروع جديد يستهدف إعادة "السيدة العجوز" إلى قمة الكرة الإيطالية والأوروبية، وذلك بعد إقالة الكرواتي إيغور تودور. وذكر "اليوفي" في بيانه: "أصبح لوتشيانو سباليتي مديراً فنياً جديداً لنادي يوفنتوس، بعد توقيعه عقداً مع الفريق يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2026. نحن سعداء بانضمام مدرب يتمتع بهذا القدر من الخبرة والكفاءة والنجاح إلى عائلة البيانكونيري. مرحباً بك في يوفنتوس ونتمنى لك كل التوفيق".

ووُلِِد سباليتي، الذي يُلقّب بـ "الفيلسوف" في إيطاليا، بمقاطعة فلورنسا عام 1959، وبدأ مسيرته التدريبية قبل 30 عاماً، بعد أن لعب في صفوف ناديي سبيزيا وإمبولي وغيرهما. وكانت بدايته التدريبية مع نادي إمبولي، الذي حقق معه لقب كأس إيطاليا للدرجة الثالثة (سيريا سي)، قبل أن يقوده للصعود إلى دوري الدرجة الأولى (سيريا آ)، ليؤكد مكانته كأحد أكثر المدربين ابتكاراً في إيطاليا.

واستمتع سباليتي بفترة مميزة مع أودينيزي في أوائل الألفية الجديدة، إذ قاد الفريق للتأهل إلى البطولات الأوروبية ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يحقق في موسم 2004-2005 إنجازاً تاريخياً بقيادة النادي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه. ليفتح هذا النجاح الكبير له أبواب نادي روما، الذي تولى تدريبه لأربعة مواسم، حقق خلالها لقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر.

وخاض سباليتي تجربة ناجحة خارج إيطاليا مع زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، منذ عام 2009 إلى 2014، إذ فاز بلقب الدوري الروسي مرتين، وكأس روسيا، بالإضافة إلى كأس السوبر الروسي، قبل أن يعود إلى إيطاليا لتولي تدريب روما مجدداً، ثم إنتر ميلان. وفي نهاية موسم 2022-2023، تُوّج سباليتي بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي، في إنجاز تاريخي أنهى به فترة طويلة من غياب الألقاب عن النادي الجنوبي.

وبعدها تولى مهمة تدريب المنتخب الإيطالي، حتى شهر يونيو/حزيران من هذا العام. ودخل في خلافات شهيرة مع نجوم كبار، خلال مسيرته التدريبية. وذكرت قناة سكاي سبورتس، في تقرير سابق لها، أن سباليتي استبعد أسطورة نادي روما، فرانشيسكو توتي، من القائمة، قبل مباراة ناديه أمام باليرمو عام 2016، بعدما أجرى اللاعب مقابلة تلفزيونية انتقد فيها المدرب.