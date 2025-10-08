- مارك غويهي، مدافع كريستال بالاس، يلفت الأنظار في أوروبا بفضل أدائه المميز، مما يجعله هدفاً لأندية كبرى مع اقتراب نهاية عقده في 2026، حيث يتوقع سباق محتدم لضمه. - بايرن ميونخ بدأ محادثات لضم غويهي مجاناً في 2026، بينما ليفربول وبرشلونة الأكثر جدية في المفاوضات، وريال مدريد يراقب الوضع، بعد فشل انتقاله لليفربول سابقاً. - غويهي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مع كريستال بالاس، وحقق الفريق انطلاقة قوية في البريمييرليغ ودوري المؤتمر الأوروبي.

يواصل مدافع منتخب إنكلترا ونادي كريستال بالاس، مارك غويهي (25 عاماً)، جذب الأنظار في القارة الأوروبية بفضل تطوّره اللافت وثبات مستواه مع فريقه، ما جعله هدفاً مشتركاً لعدد من الأندية الكبيرة، ومع اقتراب نهاية عقده في 30 يونيو/حزيران 2026، تتزايد التكهنات حول مستقبله، إذ يُتوقّع أن يُشعل ذلك سباقاً محتدماً بين أربعة من عمالقة أوروبا الساعين لضمان توقيعه.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، أمس الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه الجدي هو الآخر بالتعاقد مع غويهي، إذ بدأ بالفعل محادثات مع ممثلي اللاعب تمهيداً لضمه مجاناً في صيف 2026، بالرغم من أن الصفقة المحتملة تعتمد بشكل كبير على مستقبل ثنائي الدفاع في النادي البافاري، الفرنسي دايوت أوباميكانو والكوري الجنوبي كيم مين جاي، إذ يرى المدير الرياضي ماكس إيبرل في غويهي خليفة مثالياً لأيٍّ منهما.

وأضاف المصدر أن ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني يُعدّان الأكثر جدية في المفاوضات، بينما يحلم اللاعب شخصياً بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الذي ما زال يراقب الوضع من قرب، علماً أن ليفربول كان قريباً جداً من حسم الصفقة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي وتم إعداد عقدٍ يمتد لخمس سنوات، قبل أن ينسحب كريستال بالاس في اللحظة الأخيرة بطلب من المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر، بعد فشل النادي في إيجاد بديل مناسب لقيادة خط الدفاع.

وفاز غويهي مع كريستال بالاس في الموسم الماضي ببطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، ثم توّج في أغسطس/آب المنصرم بلقب الدرع الخيرية على حساب ليفربول، كما قدّم فريق غلاسنر انطلاقة مميزة هذا الموسم في البريمييرليغ، إذ تغلب على فرق كبيرة مثل ليفربول (2-1) وأستون فيلا (3-0)، ويحتل حالياً المركز السادس برصيد 12 نقطة بعد سبع جولات، وبالإضافة إلى ذلك، افتتح الفريق مشواره في مرحلة الدوري لدور المؤتمر الأوروبي بانتصار مقنع على دينامو كييف بهدفين نظيفين.

وانضم غويهي ذو الأصول الإيفوارية، إلى كريستال بالاس صيف عام 2021 قادماً من تشلسي مقابل نحو 23.3 مليون يورو، بعد فترة إعارة ناجحة مع سوانزي سيتي، وخاض المدافع المتألق حتى الآن 139 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، سجّل خلالها سبعة أهداف وقدّم خمس تمريرات حاسمة، فيما شارك مع منتخب إنكلترا في 25 مواجهة دولية أحرز خلالها هدفاً واحداً.