سايس يسترجع لحظة "بانينكا" دياز: تركت فراغاً داخل الفريق

كرة عالمية
الرباط

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 22:27 (توقيت القدس)
دياز خلال تنفيذ ركلة الجزاء، 18 يناير 2026 (سيباستيان بوزون /فرانس برس)
دياز خلال تنفيذ ركلة الجزاء، 18 يناير 2026 (سيباستيان بوزون /فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- خسر المنتخب المغربي فرصة ذهبية لحصد لقب كأس أمم أفريقيا بعد انتظار طويل، بسبب فشل إبراهيم دياز في تسجيل ركلة جزاء بطريقة "بانينكا"، مما ترك أثراً كبيراً في ذاكرة قائد الفريق رومان سايس وزملائه.

- رغم الإحباط، أكد سايس عدم وجود نية سيئة من دياز، واعتبر الحادثة درساً رياضياً مهماً، مشيراً إلى أن دياز كان يمكن أن يكون البطل لكنه اختار المخاطرة.

- يأمل سايس أن تكون هذه التجربة درساً مفيداً لدياز والمنتخب المغربي في المستقبل.

خسر المنتخب المغربي فرصة ذهبية لحصد لقب كأس أمم أفريقيا بعد أكثر من خمسين عاماً من الانتظار، بعدما فشل إبراهيم دياز في تسجيل ركلة جزاء بطريقة "بانينكا"، لتترك هذه اللقطة أثرها الكبير في ذاكرة قائد الفريق رومان سايس (35 عاماً) وزملائه.

وقبل ثوانٍ قليلة من النهاية، حصل "أسود الأطلس" على ركلة جزاء منحتهم فرصة ذهبية لحصد لقب طال انتظاره لعقود، لكن بدلاً من تسديدة قوية ومضمونة، اختار دياز تنفيذها بطريقة "بانينكا"، ليفشل في تسجيلها. وقال المدافع المغربي في مقطع فيديو نشره تفاصيله موقع فوت أفريقيا المهتم بالكرة الأفريقية: "عندما حاول (دياز) تنفيذ بانينكا، قلت في نفسي: لا يمكنك فعل ذلك الآن". وفي روايته للحادثة، وصف قائد المنتخب المغربي لحظة من عدم التصديق، لأنه كان يتوقع من زميله أن يسدد الكرة بقوة ويتجنب أي مخاطرة غير ضرورية. وأضاف: "كنت أعتقد أنه سيسددها بقوة في منتصف المرمى، وبعدها نقول شكراً انتهى الأمر، نرفع الكأس ونذهب للاحتفال. المحاولة الفاشلة تركت شعوراً بالفراغ لدى عدد من لاعبي المنتخب". وأضاف سايس: "منذ تلك اللحظة، وحتى الآن، أشعر بفراغ". 

أضاع دياز ركلة جزاء في نهائي أمم أفريقيا (العربي الجديد/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

مبتكر "البانينكا" يشرح سبب إضاعة دياز ركلة الجزاء في النهائي

ورغم الإحباط، رفض سايس الاعتقاد بوجود أي نية سيئة من زميله، وفضل المدافع المخضرم النظر إلى هذه الحادثة باعتبارها درساً رياضياً لإبراهيم دياز. وقال في خلاصة حديثه: "كان يمكن أن يكون البطل، لكنه أراد أن يكون البطل الخارق"، معرباً عن أمله أن تشكل هذه التجربة درساً مفيداً للاعب وللمنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة.

دلالات
المزيد في رياضة
نموذج لكرة القدم الرسمية للمونديال في مدينة مكسيكو، 3 مارس 2026 (يوري كورتيز/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

"فيفا" يطرح تذاكر ملحق المونديال والعراق ينتظر رسالة حاسمة

رونالدو خلال مواجهة أيرلندا بتصفيات المونديال، 13 نوفمبر 2025 (سيب دالي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

رونالدو يتلقى نبأ سيئاً قبل مونديال 2026 بسبب الإصابة

بلايلي في ملعب جيوديس في 20 يونيو 2025 (مارسيو ماتشادو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بلايلي وأزمات متواصلة: فيفا يقرر إيقافه بسبب التزوير