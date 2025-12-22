سايس يتحدث لـ"العربي الجديد" عن إصابته أمام جزر القمر.. هل هي خطيرة؟

- افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا بفوز صعب على جزر القمر (2-1)، رغم إصابة قائده رومان سايس في بداية المباراة، مما أثار تساؤلات حول مشاركته المستقبلية في البطولة. - سايس أكد أنه ينتظر الفحوصات لتحديد طبيعة إصابته، مشيرًا إلى عدم وضوح المشكلة حتى الآن، مما يثير القلق حول تأثيرها على مشاركته في المباريات القادمة. - يستعد المغرب لمواجهة مالي في الجولة الثانية، حيث يهدف لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط، مع التركيز على تقديم أداء جيد.

افتتح منتخب المغرب لكرة القدم، مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2025، بانتصار على جزر القمر (2-0)، في لقاء شهد تعرّض قائده رومان سايس (35 عاماً) إلى إصابة خلال الدقائق الأولى من المواجهة في صدمة كبيرة لـ"أسود الأطلس"، إذ اضطرّ صاحب الخبرة الكبيرة إلى مغادرة الميدان سريعاً، وهو ما طرح عديد الأسئلة بشأن طبيعة وحقيقة إصابته، وكذلك المخاطر التي قد تواجه مشاركته في البطولة، مع تقدم المسابقة وقوة بقية المنافسين.

وفي سؤال طرحه "العربي الجديد" على سايس بشأن حقيقة وضعه الصعب وخفايا إصابته، قال قائد "أسود الأطلس" عن ذلك: "انتظر الخضوع للفحوصات، لا يمكن أن أقول أي شيء الآن، لا أعرف بعد، لا يمكن القول إنها مشكلة عضلية، أربطة، لا أعرف".

وتحدث سايس عن مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في البطولة ومختلف التطورات التي شهدتها هذه المواجهة، باعتبار أن المغرب واجهت صعوبات لتخطي منتخب جزر القمر رغم الدعم الجماهيري الكبير، وقال قائد المغرب عن اللقاء: " دخلنا جيداً في بداية المباراة وحصلنا على ركلة جزاء ولكن لم نسجلها، وهذا أربكنا قليلاً، مما عقد الوضع نسبياً، ولكن واصلنا الضغط وفي الشوط الثاني رفعنا النسق ونجحنا في التسجيل وتوجنا ذلك بتسجيل هدفين وتحقيق الانتصار".

وسيخوض منتخب المغرب مباراة صعبة أمام المنتخب المالي في الجولة الثانية، من المجموعة الأولى، وقال سايس عن المواجهة المرتقبة وطريقه التعامل معها: "سنتعامل مع اللقاء مثل كلّ المباريات، هدفنا هو الانتصار في كلّ مواجهة، نتعامل مع كلّ لقاء على حدّة، سنلعب ضد مالي من أجل الحصول على ثلاث نقاط وتقديم أداءٍ جيدٍ أيضاً، من الواضح لا نملك الكثير من الخيارات كما أننا نعرف ما نريد، ويجب أن نضع الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك".