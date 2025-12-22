سايس مهدّد بالخروج من حسابات "الكان"... والركراكي يستنجد ببلعمري

- تعرض قائد منتخب المغرب، رومان سايس، لإصابة عضلية في مباراة جزر القمر، مما أثار قلق المدرب وليد الركراكي حول مشاركته في المباراة القادمة ضد مالي. - يخضع سايس لفحوصات طبية لتحديد مدى خطورة إصابته، وقد يغيب عن البطولة إذا احتاج لراحة تمتد لثلاثة أسابيع، مما دفع الركراكي لاستدعاء يوسف بلعمري لتعزيز الدفاع. - بلعمري، الذي كان ضمن القائمة الاحتياطية، انضم سريعاً لمعسكر المنتخب لتعويض أي غياب محتمل، مما يعكس استعداد الركراكي لأي طارئ في البطولة.

غادر قائد منتخب المغرب لكرة القدم، رومان سايس (35 عاماً)، أرضية ميدان مباراة منتخب جزر القمر، أمس الأحد، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، متأثراً بإصابة عضلية تعرّض لها في الشوط الأول من اللقاء الافتتاحي لبطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المغرب والتي تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني القادم.

وخيّم على المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس، وليد الركراكي (50 عاماً)، القلق والارتباك لحظة خروج رومان سايس، الذي اضطر إلى تسليم شارة القيادة إلى الحارس ياسين بونو (33 عاماً)، وهو في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس، وسط شكوك حول مشاركته في المباراة التالية ضد منتخب مالي يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وفقاً لما كشفه، اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد"، مصدر بالجهاز الفني لمنتخب المغرب، رفض ذكر اسمه، فإن رومان سايس تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحوصات طبية بالأشعة لتحديد درجة خطورتها ومدى قدرته على مواصلة مشوار البطولة الأفريقية، وأيضاً مدة غيابه عن الميادين. ولمّح المصدر نفسه إلى إمكانية خروج رومان سايس رسمياً من حسابات "كان المغرب" في حال كشفت الفحوصات الطبية حاجته لراحة تمتد ثلاثة أسابيع على الأقل، حينها سيخضع لبرنامج علاجي بالمركز الطبي لمحمد السادس بالرباط، تحت إشراف طبيب منتخب المغرب، الفرنسي كريستوف بودو (57 عاماً).

وتشير كل المعطيات إلى أن رومان سايس لن يكون في قمة جهوزيته في باقي المباريات، بما أن مثل هذه الإصابات تحتاج إلى فترة زمنية محددة للتعافي كلياً، لهذا قرر المدرب وليد الركراكي الاستنجاد بالظهير الأيسر لنادي الرجاء الرياضي يوسف بلعمري (26 عاماً)، الموجود أصلاً في القائمة الاحتياطية مع نجم نادي ليل الفرنسي، حمزة إكمان (22 عاماً).

وفضل وليد الركراكي عدم انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها رومان سايس، قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته في المباريات المقبلة، فاتخذ خطوة سريعة لضمان استقرار خط الدفاع، إذ طلب من يوسف بلعمري، الذي كان يتدرب مع نادي الرجاء الرياضي، الانضمام بشكل عاجل إلى معسكر منتخب أسود الأطلس بمركز محمد السادس، للالتحاق بالتدريبات الجماعية.

ويعد يوسف بلعمري أحد الخيارات المطروحة لتعويض الغياب المحتمل لأي مدافع، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات بدنية وفنية، فضلاً عن حضوره المنتظم في معظم مباريات المنتخب المغربي خلال الفترة الماضية، قبل استبعاده من القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا، بعدما انتزع نجم نادي آيندهوفن الهولندي، أنس صلاح الدين (23 عاماً)، مكانه في التشكيلة الأساسية، ما يعكس حرص الركراكي على المرونة والاستعداد لأي طارئ قبل المواجهات المقبلة في كأس أمم أفريقيا.