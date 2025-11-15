أبدى قائد منتخب المغرب، رومان سايس (35 عاماً)، رضاه التام عن الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة الودية أمام منتخب موزامبيق، أمس الجمعة، على أرضية الملعب الكبير في طنجة، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول إلى 18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وقال رومان سايس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ هذه المواجهة حملت مجموعةً من المكاسب الفنية والمعنوية، بصرف النظر عن مشكل التهديف الذي عاناه المهاجمون، وتابع ذاكراً: "دخلنا بتركيز عالٍ، وصنعنا فرصاً سانحة عدة للتسجيل قبل إحراز الهدف الأول، كما كنا قادرين على مضاعفة النتيجة، غير أن الأهم هو الخروج بفوز جديد، وتعزيز الثقة مع الحفاظ على نظافة الشباك".

وأوضح رومان سايس أن النسق العام لمباراة موزامبيق كان إيجابياً، إذ شهد الأداء تطوّراً نسبياً وانسجاماً بين اللاعبين، ما يعني أنهم مستعدون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تراهن عليها الجماهير المغربية من أجل التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية في التاريخ بعد إنجاز أديس أبابا عام 1976.

وعن عودته إلى تشكيلة منتخب أسود الأطلس بعد غياب طويل، أكد نجم نادي السد القطري رومان سايس أنه في حالة بدنية جيدة، وأن تدعيم الخطّ الخلفي مجدداً في هذا التوقيت بالذات يمنحه دافعاً قوياً للمساهمة في مساندة زملائه داخل الملعب أو خارجه، نظراً للخبرة التي يمتلكها. ولم يخف سايس إعجابه بالأجواء الرائعة التي رافقت حفل الافتتاح الرسمي للملعب الكبير في مدينة طنجة، إذ قال في هذا الصدد إن الحضور الجماهيري الكبير منح اللاعبين دفعة معنوية استثنائية في هذا الملعب الرائع، الذي سبق أن احتضن مباريات عالمية مثل مواجهتي الأرجنتين والبرازيل. كذلك أشاد رومان سايس بمواصفات هذه المنشأة العالمية التي تضاف إلى سلسلة الملاعب الجيدة التي تعزز البنية الرياضية التحتية في المغرب.

ودعا رومان سايس الجماهير المغربية إلى مواصلة دعم اللاعبين مع اقتراب موعد بطولة كأس أمم أفريقيا، وأردف قائلاً: "ليس الوقت مناسباً لزرع الشكوك أو التراجع. نحن في المسار الصحيح، بدليل النتائج الجيدة التي حققناها منذ بطولة كأس أفريقيا بساحل العاج إلى الآن، لذا يجب أن نحافظ على الروح الإيجابية، ونواصل العمل بتركيز كبير حتى يكون منتخب المغرب في كامل جهوزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق "كان 2025"، خصوصاً أن آمال الجماهير المغربية أعلى بكثير".