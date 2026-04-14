سايس بين الكعب الذهبي وثنائية بوعلام التي أوقفت بنزيمة

- تألق المدافع المغربي رومان سايس في مباراة السد والهلال، حيث لم يقتصر دوره على الدفاع بل ساهم في التهديف، مما ساعد فريقه على التعادل والفوز بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت (3-3). - ساهمت تمريرة سايس الذكية بكعبه إلى كلاودينهو في تسجيل هدف التعادل للسد، مما أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة، وكاد أن يسجل هدفاً في الوقت الإضافي لولا تدخل الدفاع. - شكل سايس ثنائياً قوياً مع خوخي بوعلام، حيث فرضا رقابة صارمة على كريم بنزيمة، مما أدى إلى فشل المهاجم الفرنسي في التأثير على المباراة.

رغم أن شباك نادي السد القطري استقبلت ثلاثة أهداف أمام الهلال، فإن أداء المدافع المغربي رومان سايس (36 عاماً) كان مميزاً، إذ لم يكتف نجم المغرب المعتزل دولياً حديثاً بالدور الدفاعي فقط خلال المباراة، بل لعب دوراً مهماً في عودة فريقه في المواجهة عبر المساهمة في التهديف، ليفرض نفسه بين نجوم المواجهة العربية القوية التي حسمها السد بركلات الترجيح (4ـ2) بعد التعادل (3ـ3).

وكان سايس بطل بداية اللقاء، عندما مكّن فريقه من التعديل سريعاً والرد على هدف الهلال في توقيت حاسم. وقد مرّر المدافع المغربي الكرة إلى زميله كلاودينهو بكعبه، في واحدة من أبرز لقطات المباراة، فقد ساهمت تمريرته الذكية في كسر تماسك الدفاع السعودي لتصل إلى كلاودينهو محرزاً هدف فريقه الأول في اللقاء، والعودة سريعاً في النتيجة، ما منح الفريق القطري دفعة معنوية كان في حاجة إليها. وكاد سايس أن يتمكن من تسجيل هدف في الحصة الإضافية الأولى ولكن تدخل أحد المدافعين غيّر مسار الكرة قبل أن تصل إليه.

كما أثبت المدافع المغربي قوته في مراقبة أفضل المهاجمين، فقد شكل ثنائياً مميزاً مع خوخي بوعلام في محور الدفاع، وفرضا رقابة قوية على المهاجم كريم بنزيمة، ليمرّ الفرنسي بجانب الحدث، ويفشل في مساعدة فريقه بشكل واضح بعدما خسر تقريباً كل الكرات، ولم يفلت من الرقابة، ففي كل مرة تصله الكرة كان يجد الثنائي مستعداً للتعامل معه، وهو ما يفسر الفشل الكبير الذي رافق لاعب ريال مدريد سابقاً في مباراة القمة، بعدما سقط في قبضة ثنائي يملك خبرة لا يُستهان بها.