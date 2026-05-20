- أعلن نادي ساوثهامبتون استئناف قرار استبعاده من نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد معاقبته بسبب قضية تجسس على تدريبات ميدلزبره، حيث تم تصوير حصة تدريبية بشكل غير مصرح به. - قررت لجنة تأديبية إقصاء ساوثهامبتون من النهائي، ليشارك ميدلزبره بدلاً منه أمام هال سيتي، مع خصم أربع نقاط من رصيد الفريق في الموسم المقبل بعد اعترافه بمخالفات متعددة. - اعتبر ساوثهامبتون العقوبة "غير متناسبة"، مشيراً إلى اختلاف القضية عن سابقة ليدز يونايتد، مع تقديم اعتذار من الرئيس التنفيذي للنادي للجماهير.

أعلن نادي ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء، استئناف قرار استبعاده من نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما قررت رابطة الدوري معاقبته على خلفية قضية تجسس تتعلق بمراقبة تدريبات منافسه ميدلزبره قبل مواجهة الفريقين في نصف النهائي.

وكانت لجنة تأديبية مستقلة قد قررت الثلاثاء إقصاء ساوثهابتون من النهائي المقرر السبت على ملعب ويمبلي، بعد ثبوت قيامه بتصوير حصة تدريبية لميدلزبره بشكل غير مصرح به قبل مباراة الإياب التي انتهت بفوز ساوثهامبتون 2-1 بعد التمديد، عقب التعادل ذهاباً من دون أهداف.

وبموجب القرار، سيشارك ميدلزبره بدلاً من ساوثهامبتون في النهائي أمام هال سيتي، لحسم بطاقة الصعود الثالثة إلى الدوري الممتاز، بعدما كان كوفنتري وإيسبويتش قد ضمنا التأهل المباشر من التشامبيونشيب، كما فرضت الرابطة خصم أربع نقاط من رصيد الفريق في الموسم المقبل، عقب اعتراف النادي بارتكاب مخالفات متعددة مرتبطة بالتصوير غير المصرح به لتدريبات أندية أخرى.

كرة عالمية استبعاد ساوثهامبتون من نهائي تصفيات "البريمييرليغ" بسبب التجسس

واعتبر ساوثهامبتون في بيانه أن العقوبة "غير متناسبة بشكل صارخ"، مشيراً إلى أن ليدز يونايتد سبق أن عوقب عام 2019 بغرامة مالية فقط في قضية تجسس مشابهة ضد ديربي كاونتي، في المقابل، أوضحت الرابطة أن القضية الحالية تختلف عن سابقة ليدز، نظراً لأن المادة 127 من اللوائح، التي تحظر مراقبة المنافسين قبل المباريات بـ72 ساعة، لم تكن موجودة حينها، وتم اعتمادها لاحقاً لتوضيح القوانين المتعلقة بهذه الحالات.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي لساوثهامبتون فيل بارسونز اعتذاره إلى جماهير النادي والأندية المعنية، مؤكداً أن المشجعين "كانوا يستحقون أفضل من ذلك"، ومن المنتظر أن تنظر لجنة تحكيم مستقلة في الاستئناف المقدم من النادي في وقت لاحق الأربعاء.