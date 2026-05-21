ساوثهامبتون وفضيحة التجسس: خسارة 215 مليون جنيه بسبب فنجان قهوة

- رفضت لجنة مستقلة طعن ساوثهامبتون ضد استبعاده من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز، مما أجهض حلم النادي بقيمة تقديرية تصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني. - بدأت الأزمة عندما صوّر محلل أداء تدريبات ميدلزبره بهاتفه الشخصي، مما اعتُبر خرقاً لقواعد النزاهة، وتحوّلت القضية إلى أزمة إدارية وقانونية داخلية. - تفجّر غضب داخل غرفة الملابس مع تهديدات بتداعيات مالية وتجارية واسعة، بينما أُعيد ميدلزبره إلى سباق الملحق، مما يعقّد وضع ساوثهامبتون.

تلقى نادي ساوثهامبتون ضربة قاسية، بعدما رفضت لجنة مستقلة الطعن الأخير الذي تقدم به النادي، ضد قرار استبعاده من ملحق الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، ليُجهَض بذلك حلمه الذي كانت قيمته التقديرية تصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تفاصيل القضية، التي نشرتها صحيفة ذا صن اللندنية، اليوم الخميس، فإن الأحداث بدأت عندما تبيّن أن أحد محللي الأداء المتدرّبين في النادي، قام بتصوير تدريبات لفريق ميدلزبره باستخدام هاتفه الشخصي، قبل مواجهة الذهاب في الملحق، وهو ما اعتُبر خرقاً لقواعد النزاهة في المنافسة. كما كشفت التحقيقات أن الموظف ذاته استخدم بطاقته المصرفية الشخصية لشراء فنجان قهوة قرب منشأة تدريب المنافس، ما ساعد لاحقاً في تتبع تحركاته ضمن التحقيقات، وسط اتهامات بوجود مراقبة غير قانونية لعدد من الفرق خلال الموسم.

وأكد النادي في البداية عدم علمه بهذه الممارسات، فيما تحوّل الملف إلى أزمة إدارية وقانونية داخلية، مع تحميل مسؤولين في الجهاز الفني والإداري مسؤولية ما حدث، واحتمال اتخاذ إجراءات تأديبية بحق بعضهم. ولم تتوقف الأزمة عند العقوبات الرياضية، إذ تفجّر غضب داخل غرفة الملابس، وسط تقارير عن نية بعض اللاعبين دراسة خطوات قانونية بسبب خسارة مكافآت الصعود إلى الدوري الممتاز، في وقت يواجه فيه النادي أيضاً تهديدات بتداعيات مالية وتجارية واسعة. وفي ظل هذه التطورات، أُعيد ميدلزبره إلى سباق الملحق، بينما يعيش ساوثهامبتون واحدة من أكثر أزماته تعقيداً، وسط حديث عن خسائر رياضية ومالية وإدارية كبيرة قد تمتد إلى الموسم المقبل.