ساوثهامبتون في قلب قضية "تجسس".. هذه تفاصيلها

- نادي ساوثهامبتون يواجه اتهامات بالتجسس بعد مراقبة تدريبات ميدلزبره، مما يهدد إقامة مباراة الملحق ضد هال سيتي في 23 مايو. - رابطة الدوري الإنكليزي تحقق في الحادثة، مع احتمالية فرض عقوبات تشمل غرامات مالية أو خصم نقاط أو استبعاد ساوثهامبتون من المباراة. - الموظف ويليام سالت متهم ببث تدريبات ميدلزبره عبر مكالمة فيديو، مما دفع الرابطة لفتح تحقيق فوري في انتهاك القواعد.

بات نادي ساوثهامبتون في قلب قضية "تجسس" جعلت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تسارع إلى التحقيق في الحادثة، التي جعلت مصير خوض مواجهة الملحق أمام هال سيتي، يوم 23 من شهر مايو/أيار الجاري، من أجل تحديد هوية من سيحسم بطاقة التأهل إلى "البريمييرليغ" محل شكك كبير.

وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، الخميس، أن المواجهة بين نادي ساوثهامبتون وغريمه هال سيتي من الممكن عدم إقامتها بسبب قيام رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بإجراء تحقيقات في قضية "التجسس" التي تخص ساوثهامبتون، حيث من المقرر أن تقام جلسة الاستماع يوم الثلاثاء القادم، بعد توجيه اتهامات رسمية.

وأوضحت أن رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم قامت بتوجيه اتهامات إلى نادي ساوثهامبتون، أبرزها انتهاك القواعد المعمول فيها بين الأندية، من خلال قيام أحد الأشخاص بمراقبة التدريبات الخاصة بفريق ميدلزبره قبل مواجهة ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل إلى "البريمييرليغ"، السبت الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتابعت أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لديها العديد من الخيارات حول عقوبة ساوثهامبتون، منها فرض غرامة مالية ضخمة أو إنقاص نقاط أو استبعاده من مباراة الملحق الحاسمة أمام هال سيتي بسبب ما فعله الموظف، الذي يدعى ويليام سالت، ويعمل في قسم التحليل، عندما قام بإيقاف سيارته في نادي الغولف، وسار إلى مسافة قصيرة حتى يقوم بمراقبة تدريبات ميدلزبره.

وختمت أن ويليام سالت قام بتوجيه هاتفه المحمول نحو الحصة التدريبية لنادي ميدلزبره، بعدما ظهر مرتدياً سماعات الأذن، لكن يعتقد أنه كان يبث التمارين مباشرة عبر مكالمة فيديو إلى الجهاز الفني لفريق ساوثهامبتون، الذي أرسله إلى مقر تدريبات خصمه، الذي يضم فندقاً ومنتجعاً صحياً وملعب غولف، وهو ما اعتبرته رابطة الدوري الإنكليزي انتهاكات جعلها تفتح تحقيقاً مباشراً.