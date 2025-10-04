سان ماميس يهتف لفلسطين: جماهير بلباو ترفع الصوت ضد الإبادة

- أثلتيك بلباو يُظهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني من خلال استضافة لاعبة المنتخب الفلسطيني هوني تلجية و11 لاجئاً فلسطينياً في ملعب سان ماميس، بمناسبة الذكرى الـ125 للنادي، مؤكداً التزامه بمبادئ الدعم الإنساني. - الجماهير ترفع العلم الفلسطيني وتصفق بحرارة للاجئين، بينما تعرض شاشات الملعب رسالة "أثلتيك من أجل فلسطين، كفى للإبادة الجماعية"، في أول مبادرة رسمية لنادٍ إسباني لدعم فلسطين. - مؤسسة أثلتيك تتعاون مع أونروا في مشروع يستهدف 8000 طفل فلسطيني لاجئ في سورية، مع تعزيز التضامن الرياضي من خلال مباراة ودية بين إقليم الباسك وفلسطين.

أثبت أثلتيك بلباو أنه أكثر من مجرد نادٍ رياضي، وذلك قبل لقاء الفريق، بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، مع ضيفه ريال مايوركا على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني لكرة القدم، فقد تميز اليوم السبت بتضامن واسع مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم السبت، أن نادي أثلتيك بلباو استضاف لاعبة المنتخب الفلسطيني هوني تلجية، وهي سفيرة النادي أيضاً، مع أحد عشر لاجئاً فلسطينياً وممثلي وكالة أونروا، لدخول أرضية ملعب سان ماميس، بمناسبة الذكرى الـ125 للنادي الباسكي، وكانت هذه المبادرة بمثابة تضامن مع ضحايا الإبادة الإسرائيلية، ومنحت المشاركين فرصة نادرة للحضور في حدث رياضي بارز، مؤكداً التزام النادي بمبادئ التضامن والدعم الإنساني للقضية الفلسطينية.

وحظي هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون باستقبال حار من جماهير أثلتيك بلباو، التي رفعت العلم الفلسطيني في المدرجات وصفّقت لهم طويلاً، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل استمر الملعب في دعم الحملة من خلال شاشات الإعلانات، التي عرضت رسالة واضحة: "أثلتيك من أجل فلسطين، كفى للإبادة الجماعية". وتُعد هذه الخطوة أول مبادرة رسمية لنادٍ إسباني لدعم فلسطين وقطاع غزة، بينما تواصل الجماهير الإسبانية عامة، والباسكية خاصة، رفع صوتها ضد العدوان الإسرائيلي، مؤكدة موقفها الثابت والمتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة أن مؤسسة أثلتيك تشارك مع أونروا إقليم الباسك في مشروع دولي يستهدف نحو ثمانية آلاف طفل فلسطيني لاجئ في سورية، وسيُنفذ المشروع في 16 مدرسة تديرها "أونروا"، ما يتيح للأطفال الحصول على دروس في التربية البدنية، كما شهد يوم السبت مشاركة واسعة من كرة القدم الباسكية مع فلسطين، إذ تم تقديم المباراة الودية التي ستُقام في سان ماميس يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بين منتخبي إقليم الباسك وفلسطين في متحف السلام، تعزيزاً للتضامن الرياضي والإنساني مع الشعب الفلسطيني.