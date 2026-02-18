- قلب باريس سان جيرمان الطاولة على موناكو في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد تأخره بهدفين نظيفين، ليحقق انتصارًا مهمًا بنتيجة 3-2. - رغم البداية القوية لموناكو وتسجيله هدفين مبكرين، إلا أن باريس سان جيرمان استعاد توازنه بفضل أهداف ديزيريه دويه وأشرف حكيمي، مع طرد لاعب موناكو أندريه غولوفين. - يحتاج باريس سان جيرمان للتعادل في لقاء العودة على ملعب حديقة الأمراء لضمان التأهل إلى ربع النهائي ومواصلة الدفاع عن لقبه.

عاد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بانتصارٍ مهمٍ للغاية من أرض مواطنه موناكو في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب الطاولة رغم تأخره في النتيجة بهدفين نظيفين على ملعب لويس الثاني معقل نادي الإمارة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وفاجأ أصحاب الأرض نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الموسم الماضي مبكراً بعدما افتتح باب التسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق مهاجمه الأميركي فولارين بالوغون الذي عاد وصدم الزوار بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 18، لكن ذلك لم يحدّ من معنويات الفريق الباريسي، الذي تحصّل على ركلة جزاء عليها الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وانبرى لها البرتغالي فيتينيا، لكنه فشل في ترجمتها بنجاح في الشباك بعدما تصدّى لها ببراعة الحارس فيليب كون في الدقيقة.

واضطر المدرب الإسباني لويس إنريكي لاستبدال نجمه الفرنسي المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، عثمان ديمبيلي، ليدخل مكانه مواطنه ديزيريه دويه الذي كان في الموعد مباشرة بعد ثوانٍ قليلة حين قلّص الفارق في الدقيقة 29، قبل أن يُدرك المغربي أشرف حكيمي التعادل في الدقيقة 41.

ومع انطلاق الشوط الثاني تعرّض موناكو لطرد لاعبه أندريه غولوفين في الدقيقة 48، ليبسط باريس سان جيرمان سيطرته على اللقاء، إذ استطاع دويه تسجيل هدف الانتصار المهم في الدقيقة 67 قبل لقاء العودة بين الطرفين على ملعب حديقة الأمراء، والذي يحتاج فيه الباريسي للتعادل نتيجة لضمان العبور إلى ربع النهائي ومتابعة رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه.